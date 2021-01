Justyna Żyła atakuje partnerkę Piotra Żyły. Marcelina Ziętek nie zamierza odnosić się do zarzutów byłej żony skoczka

Marcelina Ziętek od pewnego czasu jest nową partnerką skoczka Piotra Żyły. Mimo ogromnego zainteresowania ze strony mediów młoda dziewczyna stara się utrzymać związek w tajemnicy i jeszcze nigdy go nie komentowała. W przeciwieństwie do byłej żony Piotra, Justyny Żyły, która robi to przy każdej okazji. Ostatnio zarzuciła dziewczynie, że kupiła nowy samochód, a jej zabrał były mąż. Mimo ataku Marcelina zdaje się nim nie przejmować i nie zamierza komentować słów Justyny.

Marcelina Zawadzka nie zamierza odpowiadać na ataki żony Piotra Żyły

Warto wspomnieć, że Justyna Żył odniosła się do relacji byłego męża na InstaStories (jak to przeważnie ma w zwyczaju). Skomentowała nowego Jaguara Marceliny. Co z tym zrobiła dziewczyna? Marcelina Ziętek w tym samym czasie pokazała, że przygotowuje się do studiów i ma ogrom pracy.

Najwyraźniej nie ma zamiaru wdawać się w publiczne afery.

Kim jest Marcelina Ziętek?

Marcelina Ziętek jest młodą, aspirującą aktorką, znaną głównie z serialu "19+". W tym roku skończy 23 lata. Ponadto w biogramie na Instagramie pochwaliła się również, że próbowała swoich sił w konkursach piękności. Ma nawet na swoim koncie pierwsze sukcesy. Zdobyła tytuł Miss Południa Nastolatek, a także Miss Foto Południa Nastolatek. Jest absolwentką Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Mimo że jest aktywna w mediach społecznościowych, to nie afiszuje się związkiem z Piotrkiem. Kilka razy udostępniła zdjęcia z partnerem, jednak zadbała o to, by nie zdradzać jego tożsamości.