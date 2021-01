Blanka Lipińska wbija szpilę Julii Wieniawie. "Tak jak niektórzy wyciągają rozgwiazdy, żeby zrobić zdjęcie"

Blanka Lipińska rok 2021 postanowiła rozpocząć z przytupem i wybrała się na bardzo luksusowe wakacje. Autorka erotyków wyleciała na Malediwy, na prywatną wyspę. Korzysta więc z urlopu w stu procentach: opala się, nurkuje i podziwia tamtejsze piękne krajobrazy. Jednak jej ostatnie wideo nawiązało do zachowania Julii Wieniawy. Czyżby Lipińska wbiła szpilę młodej aktorce? Na to wygląda.

REKLAMA

Zobacz wideo Blanka Lipińska na Malediwach

Blanka Lipińska wbiła szpile Julii Wieniawy

Blanka Lipińska na najnowszym InstaStories opowiedziała o przebiegu swojego dnia. Okazuje się, że celebrytka przez wiele godzin nurkowała i wdziała przeróżne morskie zwierzęta. Przyznała, że na widok rekina czy płaszczki od razu się oddaliła, nie tylko ze strachu, ale i dlatego, by nie zakłócać ich środowiska naturalnego.

Wychodzę z założenia, że człowiek jest kompletnym intruzem w oceanie, w morzu i w ogóle w świecie zwierząt podwodnych. Nienależny ich dotykać, wyciągać z wody, tym bardziej, jak niektórzy wyciągają rozgwiazdy, żeby zrobić im zdjęcie. Przemilczę to. To nie jest nasz świat - mówiła Blanka Lipińska.

Oczywiście słowa Lipińskiej były kierowane do Julii Wieniawy, która jakiś czas temu wybrała się na wczasy z nowym chłopakiem, Nikodemem Rozbickim. To wtedy doszło do dziwnej sytuacji. Julia Wieniawa opublikowała zdjęcie rozgwiazdy, która znajdowała się na jej pośladkach. Choć zapewniała, że odbyło się to pod okiem przewodnika, internauci byli bezlitośni.

Na młodą aktorką spłynęła fala krytyki. Obserwatorzy zwrócili jej uwagę, że traktuje zwierzę jak zabawkę i je męczy, wyciągając z wody. Po kontrowersjach Wieniawa usunęła zdjęcie, ale na pytanie, czemu to zrobiła, odpowiedziała:

Usunęłam zdjęcie, bo była g*wnoburza.

Obserwatorzy uznali, że to słaby argument i w rzeczywistości Julka wcale nie myśli, że w jej zachowaniu było coś niewłaściwego.

Julia Wieniawa instagram/juliawieniawa

Warto jednak wspomnieć, że wyławianie rozgwiazd z wody może grozić ich śmiercią. Rozgwiazdy należą do grupy szkarłupni, które wprawdzie są w stanie wytrzymać bez wody, ale przebywanie poza zbiornikiem jest dla nich pewnego rodzaju męczarnią. Wtedy właśnie zaczynają zwijać ramiona.

Myślcie, że Julia Wieniawa odpowie Blance?