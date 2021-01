Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz to para młodych influencerów, którzy obecnie podbijają Instagram i YouTuba. Zakochani już niedługo przywitają na świecie drugie dziecko, ale zanim to się stanie, zamierzają wybudować dom, w którym pomieści się ich cała rodzina. Teraz zdradzili plany budowy. Jak się okazuje, będzie miał ponad 400 metrów kwadratowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski o przygotowaniach do narodzin córki

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pokazali dom

Jan i Sylwia przyznali, że na początku myśleli o innym projekcie, jednak doszli do wniosku, że od zawsze marzyli o dużej rodzinie, więc i dom chcą mieć takich rozmiarów, by pomieścić wszystkich. Oboje też marzą, aby w nowym, wymarzony gniazdku, mogli pomieścić wszystkich członków swoich rodzin, zarówno rodziców i rodzeństwo Sylwii, jak i Jasia.

Bardzo byśmy chcieli zorganizować fajną imprezę rodzinną i zaprosić obydwie rodziny, ale w tym momencie niemożliwe jest zaproszenie nawet jednej całej. Musieliśmy zdecydować się na duży dom, żeby spełnić marzenie i np. zorganizować Wigilię i zaprosić dwie rodziny - mówił Jan w najnowszym filmiku na YouTube.

Ponadto para zdradziła, jak będzie wyglądać ich lokum i trzeba przyznać, że przestrzeń robi wrażenie. Para na parterze ma do dyspozycji ogromny salon z kuchnią, łazienkę, garderobę, pomieszczenia gospodarcze i aż trzy pokoje gościnne.

Piętro domu jest prawie tej samej wielkości co parter. Na górze są dwa pokoje dziecięce, sypialnie, garderoby, łazienki i dwa ogromne pomieszczenia do relaksu i zabawy (ok. 30 metrów kwadratowych). Będzie to miejsce zarówno do rozrywki, jak i pracy. Jeden z pokojów specjalnie będzie wygłuszony.

Musimy przyznać, że nie możemy doczekać się efektu końcowego. Filmik możecie zobaczyć poniżej.