Katarzyna Zielińska w piątkowy wieczór podzieliła się na Instagramie zdjęciem, które powstało kilka dobrych lat temu. Aktorka dostrzegła podobieństwo do Sarah Jessiki Parker i umieściła jej zdjęcie tuż obok swojego. Podobne?

Katarzyna Zielińska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się na Instagramie swoim pozytywnym nastawieniem do świata. Ma spory dystans do własnej osoby i często wrzuca zdjęcia i filmiki, z których śmieje się sama z siebie. W grudniu ubiegłego roku rozpoczęła na Instagramie publikację serii pewnych kolaży. Pierwszy post opublikowany przez aktorkę był inspirowany Tik Tokiem, w którym nieznana jej kobieta wykonuje szpagat. Katarzyna próbowała zrobić to samo, ale z marnym skutkiem. Kolejne zdjęcie inspirowane było Robertem Lewandowskim, który zapozował w łożku z pucharami. Aktorka postanowiła odwzorować fotkę, ale w jej łóżku znalazły się... misie. Tym razem Zielińska podzieliła się kolażem, w którym umieściła swoje zdjęcie sprzed lat oraz fotkę Sarah Jessiki Parker. Kobiety mają bardzo podobne stylizacje.

Nie macie pomysłu, w co się ubrać w piątkowy wieczór? Turban! Oraz skromna biżuteria. To jest to! - napisała pod zdjęciem.

Zielińska zabawiła się też w stylistkę i oceniła "look" światowej sławy aktorki.

Sarah prawie dobrze, choć powinna bardziej wyeksponować naszyjnik i z większym rozmachem przyprószyć na niebiesko powiekę. A tak poza tym to wszystko się zgadza. Ja idealnie - napisała pod zdjęciem.

Fani szybko podłapali żart gwiazdy i byli zachwyceni fotkami.

Tęskniłam za tymi porównaniami. Genialne. Sarah powinna się od Ciebie uczyć.

Uwielbiam jedną i drugą Panią.

Nieeee, no tak źle jak ona nie wyglądałaś - komentowali.

Jak Wam się podoba stylizacja?