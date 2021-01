Rafał Rutkowski słynie z poczucia humoru. Tym razem w zabawny sposób odniósł się się do obecnych trendów panujących wśród celebrytów. Opublikował zdjęcie, na którym udaje kolegów i koleżanki z branży. Zapozował w zaśnieżonym ogrodzie.

REKLAMA

Barbara Kurdej-Szatan pozuje w kostiumie kąpielowym na wakacjach. Fani oczarowani

Rafał Rutkowski zakpił z kolegów i koleżanek z branży: Zanzibar i morsowanie. Szach-mat

Ostatnimi czasy morsowanie stało się wyjątkowo popularne. Większość osób, która się go podejmuje, chętnie chwali się tym w mediach społecznościowych. Przesyt związany z publikacjami spowodował, że zajęcie stało się w sieci już bardziej zabawne niż godne podziwu. To samo dotyczy celebrytów, którzy masowo zaczęli wybierać się na wakacje do egzotycznych krajów. Do najczęściej wybieranych przez nich kierunków należy zdecydowanie: Zanzibar i Tulum. To drugie to miejsce, które rozpowszechniła wśród koleżanek Natalia Siwiec. Teraz wybrała się tam Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z rodziną. Blanka Lipińska natomiast postawiła na Malediwy i pochwaliła się zdjęciami w bikini. Rafał Rutkowski widząc wszystkie zdjęcia i relacje, zakpił z kolegów oraz koleżanek i opublikował zdjęcie prosto z... zaśnieżonego ogrodu - ma na sobie jedynie kąpielówki, czapkę i okulary.

Zanzibar i morsowanie. Szach-mat - napisał prześmiewczo.

Lipińska odpoczywa na prywatnej wyspie na Malediwach. Luksusy to mało powiedziane

Internauci szybko podchwycili żart stand-upera.

Który to region Zanzibaru, bo coś znajomi, którzy tam są, chyba mnie oszukują?

Crocsy ziom! Stylówa godna prawdziwego morsa!

Za******e, wreszcie ktoś normalny!

Palma jest, rzeźba i zapadnięta klata też, cola w szklanie to na bogato - pisali fani.

Nie będziemy się oszukiwać - nas rozbawiło.

Zobacz wideo O odejściu z TVP i nie tylko! Tamara Gonzalez Perea, znana również jako Macademian Girl w programie Plotkersi

Kinga Rusin wróciła na Instagram po tygodniach nieobecności. Wyjechała z kraju. "Czas rozpocząć 2021"