Tomasz Kammel regularnie dzieli się z fanami ujęciami ze swojego życia prywatnego. Tym razem na koncie na Instagramie pokazał zdjęcie z tatą. Zostało zrobione już przeszło trzydzieści lat temu.

Tomasz Kammel pokazał zdjęcie z tatą

Tomasz Kammel chętnie pokazuje obserwatorom na Instagramie ujęcia ze swojego życia, jednak starannie je selekcjonuje. Tym razem dziennikarz pozuje u boku ojca, który wygląda niemal tak młodo jak on sam. Trudno też nie odnieść wrażenia, że panowie są do siebie bardzo podobni - zarówno w kwestii rysów twarzy, jak i czarnych, gęstych włosów i brwi.

No to jak daleko pada jabłko od jabłoni? Podobny czy niepodobny? - zapytał Kammel na instagramowym koncie?

Fani byli jednak podzieleni w kwestii podobieństwa Tomka do taty.

Matko kochana, ja myślałam, że to Dariusz Szpakowski w młodości i zrobił Pan sobie z nim fotkę za młodu. Dopiero za chwilę dotarło, że to tatuś.

Według mnie idealne ksero.

Jeden z internautów stwierdził, że ojciec dziennikarza przypomina mu... Krzysztofa Ibisza.

Tata wygląda jak młody Ibisz, hehe - czytamy w komentarzach.

Na profilu Kammela znalazło się jednak zdjęcie, na którym widać, jak obecnie wygląda tata prezentera. Tutaj z kolei fani byli zdecydowanie bardziej przekonani co do podobieństwa Tomka i pana Christiana. Sugerowali też, że to właśnie po nim odziedziczył urodę. Zgadzacie się? Może teraz dziennikarz zacznie publikować więcej zdjęć z bliskimi.

