Anna Lewandowska motywuje fanki, a one patrzą na holograficzną kurtkę. "Wow, super wdzianko!"

Anna Lewandowska organizuje na Instagramie "Fighter Challenge", organizując treningi na żywo oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Gwiazda motywuje obserwatorów do zdrowego stylu życia. Głównymi założeniem wyzwania jest zdrowie i odpoczynek. Trenerka opublikowała wpis na 14. dzień wyzwania. Jednak to nie on przyciągnął uwagę komentujących, a... kurtka trenerki.

Anna Lewandowska opublikowała motywujący wpis. Kurtka skradła całą uwagę

Niedawno Anna Lewandowska zaliczyła drobną wpadkę. Wręczała nagrodę na Gali Mistrzów Sportu, a przez stres zmuszona była co chwilę zerkać na kartkę. Niestety, podczas przemowy dwukrotnie się zacięła i prawie pomyliła rzut oszczepem z rzutem dyskiem. Po wszystkim na InstaStories wyznała, że nie jest najlepsza w przemówieniach publicznych i zdecydowanie lepiej czuje się w robieniu "lajfów" z treningami. Zaprosiła przy okazji na transmisję z ćwiczeniami należącymi do wyzwania "Fighter Challenge", który obecnie organizuje. Podzieliła się zdjęciem z zimowego spaceru w niebieskiej holograficznej kurtce i różowej wełnianej czapce.

Zadanie na dziś: Zrób coś czego się boisz! - apelowała pod postem.

Anna Lewandowska zdradziła, dlaczego na gali zasłaniała dekolt ręką. Powiedziała też fance, jakim człowiekiem jest Robert

Mimo obszernego wpisu dotyczącego pokonywania własnych barier, to coś innego zwróciło uwagę komentujących. Wyjątkowo spodobała się im kurtka trenerki.

Ładna kurtka zdecydowanie.

Jesteś piękną kobietą i masz fajną kurtę

Aniu, świetna stylizacja! - pisali internauci.

Wow, super wdzianko!

A Wam jak się podoba?