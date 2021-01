Katie Price popularność zdobyła w 1996 roku. Celebrytka jest chodzącą maszynką do zarabiania pieniędzy, a na przestrzeni ostatni 20 lat dała się poznać jako modelka, piosenkarka, autorka książek, czy... projektantka prezerwatyw. Price przez wiele lat była uznawana za czołową celebrytkę w Wielkiej Brytanii, głównie przez skandale, które wywoływała. Jak widać, nadal jest w formie i mimo mniejszej aktywności w show-biznesie, potrafi zrobić wokół siebie szum. Właśnie dowiedzieliśmy się, oddała chorego syna do domu opieki. Internauci nie kryją złości, a my przypominamy, jakie kontrowersje Katie wywołała w przeszłości.

Trudne dzieciństwo

Kate Price to tak naprawdę Katrina Amy Alexandria Alexis Infield. Ojciec zostawił ją i jej mamę, gdy miała cztery lata. Amy (mama modelki), dość szybko wyszła za mąż za nowego mężczyznę, od którego dziewczynka otrzymała nazwisko "Price". Przyszła celebrytka słabo radziła sobie w szkole. Była za to dobrą sportsmenką - uwielbiała pływać. W jednym z wywiadów wyznała, że w wieku sześciu lat padła ofiarą zboczeńca w parku, który zaciągnął ją w ustronne miejsce, rozebrał i dotykał po ciele. Podobna sytuacja spotkała ją, gdy miała 13 lat i rozpoczęła karierę modelki. Fotograf, z którym współpracowała, okazał się pedofilem i nalegał na zrobienie sesji w bieliźnie.

Kariera

Kate Price wkroczyła do show-biznesu za namową przyjaciół. Wykonała profesjonalną sesję u fotografa, a zdjęcia wysłała do agencji modelek w Londynie. W 1996 roku pojawiła się w magazynie "The Sun", dla którego zapozowała z nagimi piersiami. Mając zaledwie 19 lat, zdecydowała się na pierwszą operację piersi, która otworzyła jej drogę to pozowania dla "Playboya", "CKM-u" czy "Cosmopolitana". Mimo kariery modelki postanowiła zająć się też muzyką i w 2005 roku wystartowała w brytyjskich eliminacjach do "Konkursu Piosenki Eurowizji". Potem już się nie ograniczała. Wypuściła zestaw DVD z ćwiczeniami fitness, prowadziła talk-show, napisała trzy autobiografie, a nawet projektowała prezerwatywy i gadżety erotyczne.

Romanse i dzieci

Trauma z dzieciństwa związana z mężczyznami zdecydowanie miała wpływ na związki Kate Price. Większość z nich była nieudana. Celebrytka związała się z piłkarzem Dwightem Yorkem, a podczas trwającego zaledwie rok związku, para doczekała się syna - Harvey'a. 18-latek ma autyzm, dysplazję przegrodowo-oczną, a także zespół Pradera-Williego przez co ciągle odczuwa głód (waży 184 kilogramy). Trzy lata po zakończeniu związku, Price wyszła za mąż za piosenkarza Petera Andre, z którym doczekała się dwójki dzieci: syna Savvy oraz córki Princess Tiaamii Crystal Esther. Para rozwiodła się po czterech latach, a celebrytka od razu odnalazła nową miłość. Jeszcze w tym samym roku związała się z Alexem Reidem, którego poślubiła w ciągu kilku miesięcy. Pewnie nie zdziwi nikogo, że rozwiedli się już jedenaście miesięcy później. Do trzech razy sztuka. W 2013 roku Price po raz trzeci wyszła za mąż. Tym razem jej wybrankiem był tancerz erotyczny - Jett Riviera. Para doczekała się córki Bunny. Sąd orzekł rozwód po pięciu latach.

Skandale

Celebrytka od zawsze uwielbiała dzielić się szczerymi do bólu wyznaniami. W jednym z wywiadów zdradziła, że gdy była w ciąży z pierwszym synem, trzykrotnie chciała dokonać aborcji. Rozstała się z obecnym partnerem, była młoda i obawiała się, że dziecko zniszczy jej karierę. Dodała, że wtedy jeszcze nie wiedziała, że syn urodzi się chory. Katie i Dane Bowers nagrali wspólnie sekstaśmę, która została skradziona. Po latach sława byłej modelki zaczęła jednak przemijać, a kontraktów było coraz mniej. Mimo to celebrytka nie zrezygnowała z luksusu i dość szybko wydawała oszczędności. Obecnie jest bankrutem i mieszka w wynajmowanym mieszkaniu. Dodatkowo toczy się przeciwko niej postępowanie sądowe. Były partner Kieran Hayler oskarżył ją bowiem o sprzedanie pornograficznego nagrania z nim w roli głównej.