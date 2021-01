Wcielała się w postać Eowiny we "Władcy Pierścieni". Gra też w najnowszym sezonie "Sabriny". Co wiemy o Mirandzie Otto?

Eowina, księżniczka Rohanu to jedna z postaci trylogii Tolkiena. Jej rolę zagrała Miranda Otto, która obecnie wciela się w Zeldę w serialu Netflixa "Chilling Adventures of Sabrina". Co wiemy o aktorce?

Grała we "Władcy Pierścieni", teraz podbija serca widzów w serialu o Sabrinie

Miranda Otto debiutowała na ekranie jeszcze w latach 80, ale to rola w Trylogii Tolkiena dała jej ogromną sławę. Postać walecznej Eowiny przyniosła jej nie tylko popularność, ale i nominację dla "Najlepszej Aktorki Drugoplanowej" od Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films.

Jej niezwykłą grę aktorską dostrzegł także Steven Spielberg, który chciał obdarować ją angażem w "Wojnie światów", gdzie miała zagrać u boku Toma Cruisa. Miranda Otto była wtedy w ciąży i gotowa była odmówić roli, jednak specjalnie dla niej został zmieniony scenariusz. Wcieliła się w rolę Mary Ann.

Po narodzinach córki w 2005 roku razem z mężem zdecydowała się wyjechać w rodzinne strony do Australii i skupić się na wychowaniu dziecka. Rok wcześniej wyznała publicznie, że ma nadzieję, że nigdy nie będzie sławna tak jak jej koleżanka z rodzinnych stron, Nicole Kidman. Była pewna, że nie potrafiłaby żyć ze świadomością, że jest tak bardzo popularna.

Mimo to po latach widzowie ponownie mogą ją ujrzeć na szklanym ekranie. Otto gra bowiem w nowym serialu Netflixa "Chilling Adventures of Sabrina" - wciela się w postać ciotki nastolatki, Zeldy Spellman, który oczarowała widzów pewnością siebie i zamiłowaniem do obu płci.

Miranda Otto jako Zelda i Lucy Davis jako Hilda w serialu 'Sabrina' fot. Netflix