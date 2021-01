Biografia o najbardziej znanej królewskiej parze zdradza wiele pikantnych szczegółów z jej prywatnego życia. Pisaliśmy już o tym, jak wyglądała pierwsza randka Meghan Markle i księcia Harry'ego, a także, która osoba z rodziny królewskiej jako pierwsza dowiedziała się o ich związku. Doskonale pamiętamy, jak przez ostatnie lata wyglądało ich życie, jednak niewiele wiadomo o młodości samej Meghan. Okazuje się, że hollywoodzka aktorka, jeszcze jako młoda kobieta, walczyła o każdy grosz.

Meghan Markle nie miała pieniędzy. Próbowała wystąpić w teledysku Shakiry, a do zepsutego samochodu wchodziła przez bagażnik

Młoda Markle tuż po ukończeniu liceum dostała się na Uniwersytet Północnozachodni. Znalazła się w otoczeniu głównie zamożnych studentów z majętnych rodzin. Meghan musiała podjąć się przez te lata wielu prac, aby pokryć drogie czesne, zapłacić za czynsz i wyżywienie. Już wtedy ciągnęło ją do wielkiego świata. Wystąpiła w teledysku Tori Amos do utworu "1000 Oceans", a następnie wzięła udział w castingu do wideoklipu Shakiry.

Wystarczy mrugnąć, by ten epizod przegapić, bo Meghan przechodzi obok zamkniętego szklanego pomieszczenia z piosenkarką w środku i tylko mu się przygląda, ale zarobiła sześćset dolarów i w ciągu kilku tygodni wzięła udział w castingu do innej roli - w klipie Shakiry - czytamy w biografii.

Meghan opiekowała się również dziećmi, była adeptką kaligrafii, a w 2006 roku została modelką trzymającą walizkę w programie "Grasz czy nie grasz". Była jedną z dwudziestu sześciu kobiet ubranych w pasujące do siebie stroje, trzymających walizki z sumą od jednego centa po milion dolarów. To jednak nie był koniec jej problemów z pieniędzmi. Markle była tak spłukana, że nie mogła naprawić centralnego zamka w samochodzie i wchodziła do niego przez bagażnik.

Gdy Meghan przyjechała do Londynu, minęło już pięć lat od przeprowadzki do Toronto, gdzie zaczęła występować w serialu "W garniturach", a jej życie w niczym nie przypominało zmagań początkującej aktorki w Los Angeles, która jeździła na castingi zdezelowanym fordem explorerem, tak na marginesie, z braku pieniędzy nie mogła go naprawić, gdy centralny zamek przestał działać (i przez pięć miesięcy wsiadała przez bagażnik).

Rola w "W garniturach" zmieniła wszystko. Więcej przeczytacie w książce "Harry i Meghan: Chcemy być wolni" autorstwa Omida Scobiego i Carolyn Durand, która ukaże się 27 stycznia nakładem wydawnictwa Znak Horyzont.