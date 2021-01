Wysokie, styczniowe rabaty w CCC - aż do -60%

To już ostatnia szansa, żeby upolować modowe bestsellery. Dlatego produkty Gino Rossi, Jenny Fairy, Lasocki, Sprandi z oferty CCC są dostępne z rabatem do -50%, a botki, kozaki i trzewiki można kupić aż do -60% taniej.

23 Mat. prasowe Otwórz galerię Na Gazeta.pl