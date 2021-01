Przełomem w karierze Shakiry był 2001 rok, kiedy na rynku pojawiła się jej anglojęzyczna płyta "Laundry Service". Piosenki takie jak "Whenever, Wherever" czy "Underneath Your Clothes" były grane przez stacje radiowe na całym świecie i zapewniły Kolumbijce międzynarodową sławę. Zanim jednak piosenkarka podbiła amerykański show-biznes, próbowała swoich sił na rodzimym rynku muzycznym. Przełomowa płyta z 2001 roku była piątym studyjnym krążkiem w karierze wokalistki.

Dziś Shakira cieszy się statusem międzynarodowej gwiazdy i spełnia się jako matka dwóch synów. Milan i Sasha to owoce związku piosenkarki z młodszym o dziesięć lat piłkarzem klubu FC Barcelona, Gerardem Piqué. Jakiś czas temu mówiło się o kryzysie w ich związku, jednak niedawno wykonane zdjęcia paparazzi udowadniają, że czarne chmury nad ich relacją to już przeszłość.

Fani 43-letniej Kolumbijki uwielbiają wstawiać do sieci stare nagrania z jej występów. Żona Gerarda Piqué nie należy co prawda do najsprawniejszych technicznie wokalistek (co skutecznie ukrył playback podczas występu Shakiry na Super Bowl), ale może pochwalić się niesamowitymi zdolnościami tanecznymi. W sieci coraz większą popularnością cieszy się nagranie z 1997 roku, na którym piosenkarka prezentuje swój taniec. 20-letnia wówczas Shakira nosiła długie czarne włosy, dlatego na nagraniu trudno ją rozpoznać.

Internauci ochoczo komentowali wideo i nawiązali do tytułu jednego z hitów Shakiry, "Hips Don't Lie":

Trzeba przyznać, że jej biodra naprawdę nie kłamią.

Wygląda tak młodo i pięknie!

Nie poznałam jej w tych włosach.

