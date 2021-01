Meghan Markle i książę Harry bardzo długo ukrywali swoją relację. Pierwszą osobą z rodziny królewskiej, która dowiedziała się o ich związku była księżniczka Eugenia, bliska przyjaciółka i kuzynka wnuka królowej. Doskonale wiemy, jak rozwijał się związek Meghna i Harry'ego w blasku fleszy, co w efekcie doprowadziło do rezygnacji z pełnienia królewskich obowiązków. A co działo się na samym początku, kiedy tylko nieliczne osoby wiedziały o rodzącym się uczuciu księcia i amerykańskiej aktorki?

Jak wyglądała pierwsza randka Meghan i Harry'ego? Książę zamarł, kiedy ją zobaczył

W książce "Harry i Meghan: Chcemy być wolni" pojawił się opis pierwszego spotkania Meghan i Harry'ego. Tuż przed randką oboje zachowali się jak typowi single - wpisali swoje nazwiska w internetową wyszukiwarkę. Aktorka musiała być nieźle zaskoczona, kiedy przeczytała o wszystkich skandalach z udziałem księcia Harry'ego, w tym o okładce dziennika "The Sun", na której wnuk królowej stał drinkiem i papierosem w ręce, a na ramieniu miał opaskę ze swastyką.

Ich pierwsze spotkanie zaaranżowali wspólni znajomi, którzy stwierdzili, że mają ze sobą wiele wspólnego. Meghan nie kryła jednak zdenerwowania, ponieważ doskonale zdawała sobie sprawę, że pochodzą z różnych dwóch środowisk. Według autorów książki, bardziej jednak przejmowała się swoją stylizacją na randkę.

Meghan tego wieczoru postawiła na granatową letnią sukienkę na ramiączkach i buty na obcasie. Kiedy zjawiła się na dole, weszła do ciepło oświetlonego pomieszczenia z wygodnymi ławami, na których zasiadały znajome twarze. Przysiadła na chwilę, po czym Harry - ubrany w popisowe chinosy i białą koszulę - wszedł i niezwłocznie się przedstawił.

Harry po spotkaniu przyznał swojemu przyjacielowi, że Meghan zachwyciła go już od pierwszej chwili.

Bezspornie trudno zrobić na Harrym wrażenie, ale prawie zamarł, gdy wszedł do sali i zobaczył Meghan. Wiedział, że jest piękna - widział ją na zdjęciach na instagramowym koncie i w internecie - ale na żywo była jeszcze bardziej olśniewająca. - Wow - wyznał później przyjacielowi. - To najpiękniejsza kobieta, jaką w życiu widziałem.

Ich nieoficjalna randka trwała niemal trzy godziny. Harry nie zwlekał zbyt długo i niemal od razu po wyjściu z lokalu wysłał jej pierwszą wiadomość na Instagramie. I tak wszystko ruszyło. Ich wspólni przyjaciele nie ukrywali, że ta relacja zaczęła się rozwijać w zbyt szybkim tempie.

Niemal natychmiast dostali prawie obsesji na swoim punkcie - powiedział przyjaciel. - Tak jakby Harry był w transie.

Pierwsze spotkanie Meghan i księżnej Kate nie wypadło zbyt dobrze. Więcej przeczytacie w książce "Harry i Meghan: Chcemy być wolni" autorstwa Omida Scobiego i Carolyn Durand, która ukaże się 27 stycznia nakładem wydawnictwa Znak Horyzont.