Sytuacja na rynku pracy, która spowodowana jest pandemią koronawirusa, nadal jest bardzo trudna. Z powodu zamknięcia restauracji, miejsc kultury, kin i siłowni, które wiele osób straciło główne źródło dochodu. W trudnej sytuacji są także artyści, którzy od prawie roku mają zmniejszoną liczbę koncertów i wydarzeń publicznych, a co za tym idzie brak możliwości zarobku. Niektórzy z nich zaczęli pracować w innych zawodach. Do tego grona dołączył właśnie wokalistka disco polo Marcin Miller.

Marcin Miller rozpoczął pracę na budowie

Marcin Miller na scenie polskiej muzyki rozrywkowej jest od lat. Zasłynął dzięki numerowi "Jesteś szalona", który do dziś puszczany jest podczas zabaw. Przez pandemię koronawirusa stracił jednak główne źródło dochodu. Postanowił działać i postawił na biznes budowlany.

Marcin zakupił sprzęt budowlany, a konkretniej koparko-ładowarkę. Zrobił to po to, by wypożyczać ją innym firmom.

Jakby ktoś potrzebował usług takim sprzętem (koparko-ładowarka JCB) polecam - podpisał zdjęcie.

Warto jednak dodać, że taki sprzęt do tanich nie należy. Używane koparko-ładowarki można kupić za około 180 tysięcy złotych. Trzeba więc sporo zainwestować, by później móc zarabiać. Jakiś czas temu niektórzy artyści (BayerFull czy Kamil Bednarek) dostali spore dotację z rządu. Jednak nie wiemy, czy na tej liście znalazł się Marcin Miller.

O ile Marcin Miller poradził sobie z kryzysem w branży muzycznej, o tyle wiele gwiazd ma poważne problemy finansowe. W tym gronie jest aktorka Marzena Kipiel-Sztuka, znana z serialu "Świat według Kiepskich", która od paru miesięcy nie pracowała i utrzymuje się tylko z oszczędności. W takiej sytuacji jest także Adrianna Biedrzyńska znana z "Barw szczęścia". Aktorka zaczęła dorabiać sobie dzierganiem i sprzedażą uszytych swetrów.