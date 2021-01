Małgorzata Rozenek podzieliła się z fanami nowym zdjęciem z rodzinnych wakacji w Meksyku. Na fotce zapozowała w bikini, ale to i tak Henio skradł uwagę wszystkich komentujących. Internauci docenili jego uśmiech i dziecięcą radość. Nie obyło się też bez komplementów pod adresem jego mamy.

REKLAMA

Internauta do Radosława Majdana: Macie deficyt leżaków? NIEZRĘCZNA odpowiedź piłkarza: Lubimy leżeć na sobie 69

Małgorzata Rozenek w bikini pozuje z synem

Rodzina Majdanów wybrała się do Tulum. Radosław i Małgorzata zabrali ze sobą dzieci: Stasia, Tadeusza i najmłodszego Henryka, który ku zaskoczeniu rodziców bardzo dobrze zniósł długą podróż. W Meksyku niestety zastał ich deszcz i chmury, ale Majdanom zupełnie to nie przeszkadza i wnioskując po tym, co publikują w sieci, bawią się naprawdę świetnie. W czwartkowe południe celebrytka podzieliła się na Instagramie zdjęciem, na którym siedzi na brzegu basenu. Zapozowała w bikini z uśmiechniętym synem Heniem na kolanach.

Dzień dobry wszystkim. Henryk Jan jest najlepszym nauczycielem radości i pogody ducha. On jest zawsze szczęśliwy. Prawie zawsze... Musi być: najedzony, przewinięty i wyspany, a wtedy uśmiecha się do świata tak, że świat uśmiecha się do niego. Zobaczcie na jego miny - napisała.

Radosław Majdan stanowczo reaguje na atak internautki: "Proszę mi nie mówić, co mam robić"

Największą uwagę komentujących zdecydowanie przyciągnął szczęśliwy Henio strojący uśmiechnięte minki. Fani stwierdzili, że podobno z prawdziwej miłości rodzą się tak cudowne dzieci. Mimo wszystko znaleźli się też tacy, którzy docenili formę celebrytki po porodzie.

Piękna figura petarda

Szczęśliwi rodzice to szczęśliwe dziecko

Mały Raduś - pisali internauci.

A kogo Wam przypomina Henio?