Hanna Zborowska mieszkała przez lata w Brazylii. Teraz rozstała się z mężem i zdobywa sławę w Polsce. Czym się zajmuje?

Zdobycie sławy jest pojęciem względnym. W dzisiejszych czasach można ją przeliczać na liczbę followersów na Instagramie lub ogólną rozpoznawalność, która rzadko wiąże się z jakąkolwiek wartą uwagi działalnością zawodową. Porównując internetowe zasięgi obu sióstr Zborowskich, niewątpliwie w tym zestawieniu wygrywa Zofia z około 350 tysiącami obserwatorów na Instagramie. Mniej, bo ponad sto tysięcy fanów na profilu uzbierała Hanna, jednak ostatnie wydarzenia w jej życiu sprawiły, że coraz częściej pojawia się w mediach. Czym na co dzień zajmuje się starsza córka Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej? Od lat mieszkała w Brazylii i pełniła ważną funkcję w ambasadzie.

Siostra Zofii Zborowskiej się rozwodzi. Hanna: Mam 38 lat i zaczynam życie od zera

Hanna Zborowska chwali się premierą ebooka

Hanna Zborowska studiowała prawo na Uniwersytecie w Salamance. To właśnie tam poznała swojego przyszłego męża Daniela Nevesa. Para zamieszkała razem w Brazylii i doczekała się narodzin dwóch córek. Siostra Zofii razem z ukochanym i teściową prowadzili firmę pośredniczącą w zakupach nieruchomości. Dodatkowo Hanna pełniła funkcję honorowego konsula przy ambasadzie Polski.

Kilka miesięcy temu w mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze symptomy kryzysu w związku Zborowskiej i Daniela Nevesa. Teraz kobieta oficjalnie potwierdziła rozstanie.

Cały czas płakałam. Cała odpowiedzialność spadła na mnie i do tego rozwód. To był krytyczny moment. Mam 38 lat i zaczynam życie od zera - mówiła w wywiadzie dla tygodnika "Na Żywo".

Hanna konsekwentnie dąży do stworzenia lepszej przyszłości. Na świąteczno-noworoczny czas wróciła do Polski, by pobyć z rodziną. Stary rok pożegnała słowami:

Najwyższy czas przestać się patrzeć wstecz... Hasztag i ch*j.

Obecność w kraju może przyczynić się do tego, że starsza z sióstr Zborowskich zyska większą rozpoznawalność. Coraz prężniej działa na Instagramie, publikując nie tylko kadry z życia prywatnego, ale również promując swój nowy projekt. Kobieta wydała ebook o Brazylii.

Kochani, ciągle nie wierzę w to, że ten ebook powstał! Dziękuję Wam za to, że zawieszacie serwery i kupujecie hurtowo! Ale najbardziej Wam dziękuję za to, że jesteście, wspieracie mnie, pomagacie, a jak trzeba to sprowadzacie na ziemię - napisała w poście.

