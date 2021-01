Księżniczka Eugenia i Harry w okresie dorastania spędzali razem dużo czasu dzięki zażyłej relacji ich matek. Zarówno Diana, jak i Sara rozwiodły się ze swoimi mężami w tym samym roku. Kobiety nadal utrzymywały ze sobą bliski kontakt i zabierały dzieci na wspólne wakacje. To właśnie wtedy narodziła się szczególna więź między kuzynami. Mało kto wie, że córka księcia Andrzeja to najbliższa przyjaciółka byłego księcia Sussex. Eugenia jako pierwsza dowiedziała się o nowym związku Harry'ego i obdarzyła Meghan dużą sympatią. W przeciwieństwie do Williama i Kate uważała, że Markle ma bardzo dobry wpływ na ukochanego i działa na niego "jak balsam".

Księżniczka Eugenia zamieszkała w byłej rezydencji księcia Harry'ego i Meghan Markle. Koszt remontu robi wrażenie

Eugenia od początku kibicowała związkowi Harry'ego i Meghan

"Harry i Meghan: Chcemy być wolni" to biografia, która już 27 stycznia ukaże się nakładem wydawnictwa Znak Horyzont, a jej autorami są Omid Scobie i Carolyn Durand. Przedpremierowo zapoznaliśmy się z fragmentami książki i doszukaliśmy się ciekawych informacji na temat relacji, która łączy Harry'ego i księżniczkę Eugenię. Mało kto wiedział, że wnukowie królowej Elżbiety II są bliskimi przyjaciółmi i wspierają się od wielu lat.

Eugenia od zawsze była dla Harry’ego kimś więcej niż tylko kuzynką. Stali się najbliższymi przyjaciółmi. Ze wszystkich wnucząt królowej Harry z Eugenią mieli jedną z najbardziej naturalnych relacji. We dwoje spędzili wiele nocy w Londynie, zakradając się tylnym wejściem do klubów - czytamy.

Okazuje się również, że Eugenia chętnie doradzała kuzynowi w sprawach sercowych. To żadna tajemnica, że zapoznała Harry'ego z Cressidą Bonas i tym samym stała się "matką" ich związku. Pomimo tego nie miała żalu do księcia, gdy znalazł sobie nową dziewczynę. W przeciwieństwie do Williama i Kate przyjęła Meghan z otwartymi ramiona.

Harry zawsze opowiadał kuzynce o kobietach obecnych w jego życiu. Nie tylko bezgranicznie jej ufał, ale – jak twierdzą przyjaciele – słuchał jej świetnych rad, bo przez długie lata była „mądra ponad swój wiek”. Zatem nic dziwnego, że Eugenia jako jedna z pierwszych w rodzinie dowiedziała się o związku z Meghan. Eugenia z wieloletnim chłopakiem Jackiem Brooksbankiem, który przebywał w Toronto w związku z pracą, byli z nimi na dwóch podwójnych randkach - wyjawiają Scobie i Durand.

Córka księcia Andrzeja i Sary miała zdobyć się nawet na patetyczne porównania Meghan do "balsamu", który koi duszę jej kuzyna.

Kibicowała nowemu związkowi. Prawdę mówiąc, Eugenia od dawna chciała zobaczyć, jak kuzyn statkuje się i jest szczęśliwy, i powiedziała przyjaciołom, że kochała Meghan, która działała na Harry’ego „jak balsam”.

O mocnej więzi Harry'ego i Eugenii może świadczyć fakt, że to właśnie ona wraz z mężem zamieszkali w posiadłości byłej pary książęcej Sussex. Trzymamy kciuki, aby relacja kuzynów nie uległa zniszczeniu przez stale rosnące konflikty w rodzinie królewskiej.