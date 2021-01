Zofia Ślotała zmieniła fryzurę. Anna Lewandowska i Paulina Krupińska są zachwycone. "Wow, jak inna osoba"

Zofia Ślotała w czwartkowe południe opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie i pochwaliła się internautom zmianą fryzury. Cięcie wykonała dla niej fryzjerka gwiazd - Marta Zawiślańska.

Zofia Ślotała zazwyczaj pokazywała się w mediach społecznościowych w dość klasycznej fryzurze. Była partnerka Borysa Szyca stawiała na rozpuszczone włosy z przedziałkiem na środku. Od czasu do czasu mogliśmy zobaczyć ją w kucyku. Teraz zdecydowała się na nowe cięcie. Jak się okazało, moda z lat 70. wraca do łask, bo osobista stylistka zainspirowała się właśnie nimi. To samo zrobiła niedawno blogerka Jessica Mercedes, która zafundowała sobie włosy niczym Farrah Fawcett. Obie wyglądają naprawdę ciekawie. Zofia ma teraz delikatne loki i długą grzywkę.

She BANG! Czas na zmianę! Tym razem nie koloru ale cięcia! Marta Zawiślańska jest najlepsza w blondzie i teraz... W grzywkach! Wracamy do lat 70tych! - napisała pod zdjęciem.

Zmianę skomentowały koleżanki z branży z Anną Lewandowską, Katarzyną Zielińską, Mają Bohosiewicz i Pauliną Krupińską na czele. Gwiazdy zostawiły w komentarzach zakochane minki i oklaski. Internauci za to bardzo docenili pomysł na grzywkę i zmianę fryzury. Stwierdzili, że stylistka wygląda jak zupełnie inna osoba.

Jakby tak świeżo, elegancko!

Zmiana na mega plus! Grzywki są super!

Wow jak inna osoba! Super wyglądasz - pisali pod zdjęciem internauci.

Całkowicie zgadzamy się z komentującymi! A Wam jak podoba się nowa fryzura Zofii Ślotały?