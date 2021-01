Miłosna historia Meghan Markle i księcia Harry'ego to gotowy scenariusz na film. W tle nie brakuje również negatywnych bohaterów, którzy chcieli "zniszczyć" kiełkujące uczucie. Wśród nich bez wątpienia są książę William, brat Harry'ego, oraz jego żona, księżna Kate. Nie jest żadną tajemnicą, że przyszły król był przeciwny szybkim zaręczynom młodszego brata z aktorką. Księżna Kate również nie stanęła po stronie Meghan, mimo że doskonale wiedziała, w jakiej sytuacji się znalazła i jak trudno było jej pogodzić się z medialnym zainteresowaniem. Teraz Omid Scobie i Carolyn Durand zdradzają w swojej książce "Harry i Meghan: Chcemy być wolni", jak wyglądało pierwsze spotkanie księżnej Kate i Meghan Markle.

Księżna Kate nie wykazywała zainteresowania Meghan Markle podczas ich pierwszego spotkania

Przez kilka pierwszych miesięcy związku Meghan Markle i książę Harry ukrywali swoje uczucie. O ich romansie wiedziało zaledwie kilka osób, dlatego minęło sporo czasu zanim Meghan poznała w końcu księżną Kate. Stało się to po jej i Harry'ego powrocie spod koła podbiegunowego. Para wybrała się do Londynu, gdzie doszło do jej spotkania z księciem Williamem i księżną Kate w apartamencie 1A należącym do pary książęcej Cambridge. Spotkanie odbyło się 10 stycznia i było krótkie. Podobno Harry chciał dopilnować, by jego ukochana i szwagierka nawiązały nić porozumienia. Niestety, nie do końca mu się to udało.

Mimo że Harry był stałym gościem w ich domostwie, wydawało się, że Kate nie wykazuje większego zainteresowania kobietą, która tak bardzo uszczęśliwiła szwagra. Jednak obojętność wobec Meghan niekoniecznie była spowodowana niechęcią. Księżna to skrajnie powściągliwa osoba - czytamy w książce "Harry i Meghan: Chcemy być wolni", autorstwa Omida Scobiego i Carolyn Durand.

Mimo że księżna Kate i Meghan Markle są w podobnym wieku, to jednak różni je wszystko.

Chociaż Kate i Meghan były w zbliżonym wieku, nie spotkały się na tych samych etapach w życiu. Kate była głęboko osadzona w rodzinie królewskiej, odkąd poznała Williama na studiach. Była matką trojga dzieci (w tym dziedzica tronu), jej życie kręciło się wokół rodziny oraz obowiązków w stosunku do monarchii i kraju. Kate i Meghan wywodziły się z innych światów i miały bardzo odmienne doświadczenia życiowe. Kate nigdy nie była zainteresowana pracą zawodową, podczas gdy Meghan od zawsze się nią nakręcała. Miały też różną osobowość. Kate jest cicha i nieśmiała, a Meghan to ekstrawertyczka - piszą autorzy.

Niechęć tak bliskich członków rodziny na pewno nie pomagała Meghan Markle. Kto wie, by może gdyby książę William i księżna Kate okazali wsparcie Harry'emu i jego żonie, to para nigdy nie zdecydowałaby się odejść z rodziny królewskiej?

Książka "Harry i Meghan: Chcemy być wolni" autorstwa Omida Scobiego i Carolyn Durand ukaże się 27 stycznia nakładem wydawnictwa Znak Horyzont.