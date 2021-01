Wróżbita Maciej na podstawie numerologii stwierdził, jaką osobą jest Blanka Lipińska. Zdradził, jakich mężczyzn lubi i co sobie ceni w życiu.

Wróżbita Maciej rozprawia o Blance Lipińskiej

Maciej Skrzątek, znany szerszej publiczności jako wróżbita Maciej, przyjrzał się dacie urodzenia Blanki Lipińskiej. Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów został zapytany o życie miłosno-związkowe autorki i cechy, które musi posiadać jej partner. Trzeba przyznać, że wymysły jasnowidza zaskakują. Wróżbita stwierdził, że Blanka jest osobą na pozór otwartą, jednak w rzeczywistości bardzo zdystansowaną.

Jeżeli urodziła się 22 lipca, to jest bardzo zamkniętą osobą. Znając ją z mediów, można powiedzieć, że jest bardzo otwarta i bardzo bezpośrednia, ale nie musi dotyczyć to kwestii osobistych. Ona jest bardzo dyskretna, lojalna i można jej zaufać, jest taka szczera i konkretna. Jeśli wypowiada się o kimś w mediach, to prywatę trzyma dla siebie, czy może nie chcieć ujawniać wszystkich szczegółów - przyznał wróżbita Maciej w rozmowie z Pomponikiem.

Na pytanie dotyczące relacji miłosnych Lipińskiej, wróżbita stwierdził, że ta niełatwo wchodzi w nowe związki i potrzebuje czasu, by się zakochać.

Nie, ponieważ jest osobą taką zdystansowaną, nie jest ufna wobec mężczyzn, ale jest stała i lojalna. Jeżeli wejdzie w związek, to robi wszystko, aby to utrzymać. Do niej pasuje silny, trudny i charakterny facet. Nie lubi ciapciaków, delikatnych, zniewieściałych facetów, lubi konkretnych - dodaje.

Na końcu Skrzątek uznał, że Blanka długo dochodzi do siebie po rozstaniu i bardzo cierpi.

Bardzo cierpi, ma wibrację mistrzowską z dnia urodzenia. W numerologii 22 oznacza rozpamiętywanie. Jeżeli się rozstała, to może długo trzymać tę osobę w swoim sercu.

Myślicie, że wróżby Macieja mogą być zasadne w odniesieniu do jej związku z Baronem? Oczywiście podchodzimy do nich z dystansem i nie sądzimy, by miały cokolwiek wspólnego z rzeczywistością.

