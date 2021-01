Agnieszka Włodarczyk po kilku nieudanych związkach w blasku fleszy zdecydowała się nieco mniej eksponować swoje życie uczuciowe w mediach. Jak postanowiła, tak też zrobiła i dopiero stosunkowo niedawno pochwaliła się internautom, że jej serce jest znowu zajęte. Aktorka od kilku miesięcy spotyka się ze sportowcem Robertem Karasiem. Para jeszcze w połowie listopada wyjechała na jedną z indonezyjskich wysp, co sama zainteresowana bacznie relacjonuje w mediach społecznościowych. Co poniektóre zdjęcia zasugerowały internautom, że w życiu Agnieszki Włodarczyk szykują się niemałe zmiany. Jej najnowsza fotka nie uciszy plotek.

REKLAMA

Agnieszka Włodarczyk hucznie świętuje urodziny. Jest mnóstwo kwiatów, ozdób i... biała suknia

Internauci podejrzewają, że Agnieszka Włodarczyk może być w ciąży

Agnieszka Włodarczyk kilkanaście dni temu zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym widać, jak przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia. Sporo internautów już wtedy zauważyło u niej spore zmiany w wyglądzie.

Agnieszka Włodarczyk w ramionach ukochanego podsumowuje rok. "Moje życie postanowiło odmienić się o 180 stopni"

Czy mi się dobrze wydaje, czy dobrze widzę, dzidzia?

Aga jest w ciąży?

Widać brzuszek - pisali pod zdjęciem.

Agnieszka Włodarczyk instagram.com/agnieszkawlodarczykofficial/

Aktorka nie odniosła się do komentarzy obserwatorów. Niedawno zamieściła zdjęcie w obcisłym stroju kąpielowym. Co ciekawe, nie jest to nowa fotka, a zrobiona podczas sesji, z której ujęcia po raz pierwszy opublikowała 25 listopada, czyli ponad sześć tygodni temu.

Agnieszka Włodarczyk instagram.com/agnieszkawlodarczykofficial/

Czyżby w ten sposób Agnieszka Włodarczyk chciała zdementować spekulacje internautów? Pewne jest, że tylko zwiększyła zainteresowanie tym tematem.

Zobacz wideo Maffasion ukrywała swoją ciążę. Czego jeszcze nie pokazuje w sieci?

ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Włodarczyk rozmyśla nad życiem po czterdziestce i wspomina nieudane relacje. "Przynosiły więcej szkody niż pożytku"