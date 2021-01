Uduchowiona Edyta Górniak odpływa i rozmyśla o wszechświecie. "Tak mało dla niego robię"

Edyta Górniak to bez wątpienia jedna z największych gwiazd w Polsce. Publiczność pokochała ją za wielki talent i niezwykłą wrażliwość muzyczną, jednak ta bańka powoli zaczyna pękać. Artystka nie wydała płyty prawie od dekady i nic nie wskazuje na to, żeby miała wypuścić w niedalekiej przyszłości większy materiał. Piosenkarkę ostatnimi czasy ciągnie nieco bardziej w stronę teorii spiskowych, które tak chętnie szerzy w swoich mediach społecznościowych.

Ładocha o pracy z Górniak: Musiałam zostawić kartę kredytową, bo miała chip

Wywody Edyty Górniak doczekały się nawet nominacji do Biologicznej Bzdury Roku, co patrząc na jej najnowsze dokonania muzyczne, z pewnością jest niemałym wyróżnieniem. Piosenkarka jest bardzo uduchowiona, co nie trudno zauważyć na jej Instagramie.

Edyta Górniak, patrząc w niebo, zastanawia się nad swoją rolą we wszechświecie

Edyta Górniak w mediach społecznościowych ma sporą grupę odbiorców, która bardzo podobnie do niej patrzy na świat, toteż piosenkarka coraz częściej dzieli się tam kolejnymi, często kontrowersyjnymi spostrzeżeniami. Po całej masie filmików szerzących teorie spiskowe przyszedł czas na nieco bardziej duchową stronę Edi. Celebryta od jakiegoś czasu mieszka w górach.

Tym razem pochwaliła się zdjęciem nieba. To na tyle ją zachwyciło, że postanowiła zastanowić się nad swoją rolą we wszechświecie.

Tak dziś przywitał mnie Wszechświat. A ja wciąż tak mało dla Niego robię...- napisała pod najnowszym postem.

Też uważacie, że Edyta zbyt mało robi dla wszechświata? A może gdyby nie szerzyła antynaukowych i spiskowych teorii, zrobiłaby dla niego więcej?