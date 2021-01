Życie prywatne Michała Wiśniewskiego jest równie barwne, co jego osobowość. Wokalista z pewnością należy do grona najbardziej kochliwych artystów w polskim show-biznesie. Nie zrażają go niepowodzenia w małżeństwach, a po każdej porażce powraca silniejszy. I z nową małżonką. Co ciekawe - z większością byłych żon utrzymuje ciepłe, przyjacielskie relacje. Nie wszystkim się to udaje.

Jak się okazuje, nie tylko Michał pozostaje w dobrych stosunkach z byłymi żonami. One również darzą się wzajemną sympatią. W najnowszym wywiadzie Mandaryna zdradziła, co myśli o nowej żonie Michała i z którą ekspartnerką swojego eks dogaduje się najlepiej.

Mandaryna szczerze o nowej żonie Michała Wiśniewskiego

Mandaryna w rozmowie z Jastrząbpost wyznała, że szczególnie dobrze dogaduje się z trzecią żoną Michała Wiśniewskiego, Anią Świątczak:

My pracujemy razem, ja się z Anią bardzo kumpluję. I Eti i Vivi, Xavier i Fabbka tworzą taki naprawdę fajny, rodzinny team. My też w tym wszystkim uczestniczymy. Z Anią się przyjaźnimy, kumplujemy. Mamy dość podobne poczucie humoru, podobne flow, w którym się rozumiemy. Rzeczywiście w sylwestra byliśmy z Anią, Michałem i było fajnie - czytamy.

Marta Wiśniewska zdradziła też, co myśli o nowej żonie eksmęża:

To ciężko oceniać. Jest sympatyczną osobą. Nie mam z nią jakichś relacji wielce przyjacielskich. Dla mnie najważniejsze, żeby Michał był szczęśliwy. Im bardziej on jest szczęśliwy, tym bardziej cała ta patchworkowa rodzina też jest szczęśliwa. Trzymamy za niego kciuki, bo jest nam bliską osobą. A jeśli w tym momencie uszczęśliwia go Pola, no to fajnie. Ja im życzę jak najlepiej.

