Co Magdalena Adamowicz zrobiła z obrączką męża? Nosi dwie, jedną z nich w wyjątkowym miejscu

Magdalena Adamowicz, żona zmarłego prezydenta Gdańska, opowiedziała, co zrobiła z obrączką męża po jego śmierci. Zdecydowała się na umieszczenie jej w wyjątkowym miejscu.

REKLAMA

Magdalena Adamowicz wciąż nosi obrączkę męża

Magdalena Adamowicz rok temu w wywiadzie przyznała, że nosi dwie obrączki - swoją i męża. Stwierdziła jednak, że symbol małżeństwa należący do ukochanego umieści w innym miejscu, niż zwyczajowo przyjęte. Europosłanka nosi ją na szyi, na złotym łańcuszku. Wielokrotnie można to zauważyć na zdjęciach z publicznych wystąpień Adamowicz. Rok temu przemówiła na 28. finale WOŚP, gdzie wspomniała swojego męża i nawiązała do pamiątki:

Magdalena Adamowicz w szczerym wywiadzie o mężu: Mam w szafie wszystkie jego perfumy i kapcie

Pamiętajcie, że dobro zwycięża, zło nie może wygrać, nie damy się zastraszyć. Paweł jest ze mną cały czas, jego obrączka wisi na mojej szyi - powiedziała w 2020 roku.

Prawniczka argumentowała też, że nie chce być nazywana wdową - uważa, że nosząc obrączki wciąż czuje się żoną.

Ja ciągle czuję się żoną. Noszę obrączkę. Pawła obrączkę włożyłam na szyję zaraz po śmierci - stwierdziła wtedy.

Magdalena Adamowicz zabrała córki do Asturii, gdzie wręczono nagrodę miastu Gdańsk

Wspomnienia dotyczące wydarzeń z 13 stycznia 2019 roku wracają, bowiem to właśnie tego dnia mijają dwa lata od ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mężczyzna na oczach tłumu został kilkukrotnie ugodzony nożem przez recydywistę, który wtargnął wówczas na scenę. Sprawca bezpośrednio po zamachu wykrzykiwał polityczne hasła, skierowane przeciwko Platformie Obywatelskiej. Prezydent Adamowicz, mimo błyskawicznie udzielonej pomocy, zmarł następnego dnia w szpitalu.

Zobacz też: Żona Pawła Adamowicza wspomina męża. Wzruszające słowa wdowy: "Kochanie, jesteś ciągle w naszych sercach"