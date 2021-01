Julia Wieniawa zdecydowanie ma głowę do biznesu i o dziwo chwytanie kilku srok za ogon jest dla niej bardzo korzystne. "Super Express" obliczył ile gwiazda może zarobić za swoją karierę aktorską, influencerską oraz jako właścicielka dwóch marek i trzech mieszkań.

Julia Wieniawa - kariera

Julia Wieniawa zdecydowanie należy do największych gwiazd młodego pokolenia. Nic w tym dziwnego, skoro celebrytka zaczęła swoją karierę dość szybko. Miała zaledwie 14 lat. W osiągnięciu sukcesu od początku wspierała ją mająca głowę na karku mama, która pomagała córce w podejmowaniu kluczowych decyzji. Tak oto z jej pomocą 22-latka została właścicielką dwóch marek, a niedawno pochwaliła się w mediach społecznościowych zakupem nowego, trzeciego już mieszkania. To penthouse z widokiem na Pałac Kultury i Nauki, wart około dwa miliony złotych.

Ile zarabia Julia Wieniawa? Młoda gwiazda nie narzeka

Julia często promuje produkty na swoim Instagramie, a co kilka miesięcy angażuje się w kampanie reklamowe i zostaje twarzą marki. Niedawno razem z Małgorzatą Sochą i Anną Lewandowską wystąpiła w "bardzo pięknej i długiej" reklamie Apartu. W zeszłym roku podpisała kontrakt z dużą firmą obuwniczą, za który dostała pół miliona złotych, a po skończonej akcji, zaproszenie do kolejnej współpracy. "Super Express" poinformował, że za pojawienie się na evencie zarobić może nawet 50 tysięcy złotych, a za post sponsorowany na Instagramie od 10 do 40 tysięcy złotych. Z naszych źródeł wiemy, że współprace na Instagramie aktorki zaczynają się najczęściej od 25 tysięcy złotych w górę. Do tego dochodzi jeszcze kariera aktorska. Ustalono, że za jeden dzień na planie "Zawsze warto" otrzymywała pięć tysięcy złotych, a podobne stawki utrzymuje w innych filmach i serialach. Wisienką na torcie są dwie firmy Julii - odzieżowa i kosmetyczna. Dzięki nim znalazła się na 4. miejscu rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych magazynu "Forbes Women". "Super Express" podsumował możliwe zarobki gwiazdy, która podczas pandemii miała zainkasować 1,5 miliona złotych, czyli 125 tysięcy w ciągu miesiąca.

