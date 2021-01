Justyna Żyła znowu dopiekła byłemu mężowi. Opublikowała wymownego mema. "Dopóki śmierć was nie rozdzieli"

Chociaż od rozwodu Justyny i Piotra Żyły minęło przeszło dwa lata, a oboje są już w nowych związkach, przepychanki pomiędzy eksmałżonkami nie mają końca. Spory dotyczą przede wszystkim kwestii wychowywania dzieci, lecz w ogniu krytyki stanęła także nowa partnerka polskiego skoczka, Marcelina Ziętek. Justyna Żyła nie omieszkała się już wcześniej skomentować relacji swojego byłego męża z 23-letnią aktorką serialu "19+". Tym razem wbiła byłemu mężowi kolejną szpilkę.

Justyna Żyła znowu dopiekła byłemu mężowi. O co poszło tym razem?

Justyna Żyła dodała na swoim InstaStories mema, odnoszącego się do przysięgi małżeńskiej "póki śmierć was nie rozłączy". W tym przypadku zamiast śmierci, szczęśliwych małżonków miała rozdzielić... inna kobieta. Justyna Żyła opatrzyła zdjęcie płaczącym ze śmiechu GIF-em.

Ostatnim razem Justyna Żyła również nie powstrzymała się od ostrych docinków w kierunku nowej partnerki swojego byłego męża. Wówczas chodziło o wiek Marceliny Ziętek, która jest o 11 lat młodsza od Piotra Żyły. Celebrytka jakiś czas temu opublikowała także wiadomości, jakie były mąż wysyła do ich córki, i w których obraża byłą żonę.

Justyna Żyła i jej medialna kariera

Przypomnijmy, że Justyna i Piotr Żyła pobrali się w 2006 roku i z początku nic nie zwiastowało, by w przyszłości ich małżeństwo miało się rozpaść. Jednak to właśnie rozwód sprawił, że o byłej żonie polskiego skoczka zrobiło się głośno w mediach. Justyna Żyła wykorzystała okazję, by otworzyć sobie drzwi do świata show-biznesu. Udało jej się wystąpić w popularnym programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", który przyniósł jej jeszcze większy rozgłos.