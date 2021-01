Marcin Najman nie bał się, co powiedzą w TVP. Oddał swoją niebieską kurtkę na aukcję WOŚP

Marcin Najman ostatnimi czasy bije rekordy popularności. Niestety nie jest to sława, o jakiej marzą gwiazdy. Pięściarz na stałe wpisał się w historię memów. Kilka tygodni temu wszak chciał bronić Jasnej Góry, ale tej na nieszczęście nikt nie atakował. Później inspirował internautów do kolejnych zabawnych grafik, bo wyzwał na walkę Krzysztofa Stanowskiego. Dziennikarz nie pojawił się w umówionym miejscu, a bokser w niebieskiej kurtce, z torbą na ramieniu czekał na rywala, a nawet go szukał. Teraz temat słynnej, niebieskiej kurtki, powrócił. Okazuje się, że Najman wystawił ją na aukcję WOŚP.

Marcin Najman wystawia kurtkę na licytacje

Jakiś czas temu Marcin Najman zaapelował, że zamierza niebieską puchówkę oddać na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zważywszy na fakt, że bokser był częstym gościem w Telewizji Publicznej, internauci wątpili w jego zamiary. Szybko jednak okazało się, że Marcin nie rzucał słów na wiatr i udowodnił, że nie zamierza przejmować się opinią TVP (która jak wiemy, wymazuje logo WOŚP).

Tak jak obiecałem. Słynna niebieska kurtka, która już żyje swoim życiem w internecie, zostaje przekazana na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. (...) Mam nadzieję, że zostanie wylicytowana za porządne pieniądze - mówił na swoim kanale na YouTube.

Obecnie cena kurtki wzrosła do ponad dziewięciu tysięcy złotych. TUTAJ można licytować.

Warto dodać, że kurtka Marcina Najmana przebiła ceną koszulkę Roberta Lewandowskiego.

Przypomnijmy, że tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się pod hasłem "Finał z głową – dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy". Część aukcji już się rozpoczęła i można wpłacać pieniądze.