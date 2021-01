Adam Sztaba przez wiele lat związany był ze znaną dekoratorką wnętrz - Dorotą Szelągowską. Niestety związek pary nie przetrwał próby czasu, co poskutkowało kilka lat temu rozwodem. Niedługo później muzyk znalazł szczęście u boku Agnieszki Dranikowskiej, z którą również wylądował na ślubnym kobiercu. Owocem ich miłości jest syn Leopold, który przyszedł na świat dokładnie 11 stycznia 2016 roku. Niedawno syn dyrygenta skończył pięć lat, czym dumny tata pochwalił się na Instagramie. Nie zabrakło życzeń, a także wielu rodzinnych zdjęć.

Adam Sztaba świętuje piąte urodziny syna. Pokazał wiele zdjęć

Adam Sztaba rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym, jednak zdarza mu się od czasu do czasu pochwalić rodzinnymi zdjęciami na Instagramie. Tak było i tym razem, a to w związku z piątymi urodzinami jego syna Leopolda. Muzyk pochwalił się serią niepublikowanych dotąd zdjęć, a także złożył dziecku życzenia.

Drobna konwersacja na poparcie, że mój syn ma słuch. - Czy tata jest zakochany w swoim synku? - Powiedziałeś Zakopane? Synku drogi, w pięć lat można się przyzwyczaić, że jesteś. Na razie idzie mi opornie - czytamy pod najnowszym postem muzyka.

Internauci nie zawiedli i w komentarzach zostawili całą masę urodzinowych życzeń pod adresem małego Leopolda. My oczywiście się do nich przyłączmy i również życzymy wszystkiego, co najlepsze! Więcej zdjęć syna Adama Sztaby zobaczycie w naszej galerii.

