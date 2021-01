"M jak miłość" od niespełna 21 lat emitowany jest na antenie telewizyjnej dwójki. W międzyczasie z serialem pożegnało się wiele znanych twarzy, co poskutkowało zaangażowaniem nowych aktorów. Dziś akcja serialu toczy się głównie w Warszawie, jednak od czasu do czasu przenosi się do Grabiny. To właśnie tam poznali się Mateusz Mostowiak (Krystian Domagała) i Lilka Banach (Monika Milenicka), którzy wyrastają powoli na głównych bohaterów produkcji. Młode gwiazdy z każdym dniem zyskują na Instagramie nowych obserwatorów, więc nie dziwi fakt, że to właśnie tam na swoim koncie nową fryzurą pochwaliła się Mielnicka. Dwudziestolatka została blondynką.

"M jak miłość". Monika Mielnicka przeszła wizerunkową metamorfozę

Na Instagramie młodej aktorki pojawiły się w ostatnich dniach nowe posty. Monika pochwaliła się fanom odmienioną fryzurą - zrezygnowała z grzywki i przefarbowała się na blond.

W niebie mnie nie chcą, a w piekle się mnie boją, hmmm... i cóż ja sama pocznę - napisała pod zdjęciem.

Internauci ochoczo komplementowali Mielnicką, pisząc, że zdecydowała się na dobrą zmianę.

Blond piękność.

Pięknieje Pani w oczach.

Mocne 9.5/10!

Wow, nie poznałam Cię! Super wyglądasz, bardzo Ci pasuje blond.

Wy również jesteście zachwyceni odświeżonym wizerunkiem gwiazdy "M jak miłość"?

Monika Mielnicka - kim jest?

Monika Mielnicka to dwudziestoletnia młoda aktorka, która urodziła się Białej-Podlaskiej. W 2019 roku zdawała maturę, jednak jak sama przyznała, nie udało jej się dostać na wymarzoną uczelnię.

Nie udało mi się dostać do Akademii Teatralnej, ale się nie poddaję. Mam mnóstwo planów zawodowych, które sukcesywnie będę wdrażać w życie. Najbliższy rok poświęcę na przygotowania na studia.

Mimo młodego wieku i braku profesjonalnego wykształcenia Monika ma na swoim koncie sporo sukcesów. Robi chociażby karierę dubbingową - użyczała swojego głosu w produkcji "Kim Kolwiek" na kanale Disney Channel, a także w serialu "AwanturNick" dla platformy Netflix. Ponadto wystąpiła w filmie Emilii Zielonki "Odbicie".