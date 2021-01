Księżna Camilla miała doprowadzić księżną Kate do łez. "Rozpowiadała kłamstwa, lekceważyła w towarzystwie"

Na dworze mówi się, że królowa Elżbieta II chce abdykować i przekazać koronę od razu w ręce księcia Williama - twierdzi "InTouch". Choć to książę Karol powinien zasiąść na tronie, królowa uważa, że lepiej na tym miejscu sprawdziłby się jej wnuk. Ta kwestia wzbudza szczególne zainteresowanie księżnej Camilli i księżnej Kate, co zresztą ma prowadzić do licznych spięć między paniami.

Księżna Camilla pokłóciła się z księżną Kate w święta

W listopadzie ubiegłego roku księżna Kate i Camilla miały ostro pokłócić się o to, kto zasiądzie na tronie po abdykacji królowej Elżbiety II. "National Enquirer" zapewnił, że to żona księcia Karola wciąż wracała do tego tematu. Camilla bardzo zawzięcie broniła swojego męża i wciąż rozprawiała o tym, że to on wkrótce zostanie królem. Taka też powinna być kolej rzeczy, bowiem to faktycznie Karol jest pierwszy w linii sukcesji do brytyjskiego tronu, a William dopiero za nim. Kiedy jednak głośno zaczęło się mówić o planach królowej Elżbiety II co do zmiany następcy, Camilla poczuła się zagrożona.

Według magazynu "Star" księżna "uroiła sobie", że William będzie walczył o to, by zostać królem przed swoim ojcem. Jako że ten jest jednak nietykalny, bo jest wnukiem królowej, za wszystko obrywa... Kate, do której Parker Bowles kieruje wszystkie uwagi i złośliwości. Niedawno taka sytuacja miała mieć miejsce w święta - Kate miała wybiec z Pałacu po tym, gdy Camilla znowu zaczęła się jej czepiać, za jej plecami rozpowiadała kłamstwa i lekceważyła ją w towarzystwie. Po prostu za nią nie przepada i nie chce, by ta została królową.

Camilla rozpowiadała o niej kłamstwa i lekceważyła ją w towarzystwie. Kate wybiegła cała we łzach! - czytamy w "Star".

Księżna Kate kontra księżna Camilla - ostateczne starcie! Fot. 'Star'

Cała ta historia wydaje się jednak nie do końca prawdziwa - przynajmniej dopóki nie potwierdzą się oficjalnie plotki o planach abdykacji królowej Elżbiety II. Jak na razie bowiem nie ma możliwości, by książę William został królem przed księciem Karolem.

