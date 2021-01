Piotr "Picia" Lato był gwiazdą pierwszej edycji "Big Brothera". Jak dziś wygląda? Nie rozpoznalibyśmy go na ulicy

Pierwsza edycja "Big Brothera", która zadebiutowała na antenie TVN w marcu 2001 roku, rozpoczęła w telewizji erę reality-show. W domu Wielkiego Brata zostało zamkniętych piętnastu uczestników, których perypetie przez kilka tygodni śledzili widzowie w całej Polsce. Pierwszy sezon polskiej wersji najpopularniejszego reality świata wygrał Janusz Dzięcioł, komendant Straży Miejskiej w Świeciu. Zginął w grudniu 2019 roku.

Uczestnicy pierwszej edycji programu "Big Brother" nie zdołali zapuścić swoich korzeni w show-biznesie. Manuela Michalak przez jakiś czas prowadziła rozrywkowe show "Maraton uśmiechu", a Klaudiusz Sevković był twarzą telezakupów Mango. Dziś nazwiska bohaterów kultowego reality pojawiają się w mediach głównie przy okazji przytaczania historii formatu.

Wyjątkiem jest Piotr Lato, który wciąż próbuje swoich sił w branży rozrywkowej. Mężczyzna, nazywany przez innych mieszkańców domu Wielkiego Brata "Picią", był jednym z ulubieńców widzów. Niestety, musiał opuścić program przez złamanie regulaminu – rozmawiał o nominacjach z innym uczestnikiem.

"Picia" dał się poznać także jako zapalony muzyk. Grał na gitarze i uwielbiał śpiewać. Wziął udział w programie "Idol", a wiele lat po zakończeniu swojej przygody z "Big Brotherem" pojawił się na castingu do pierwszej edycji "The Voice of Poland". Niestety, żaden z foteli jurorskich się nie odwrócił. W międzyczasie Lato spełniał się jako menadżer ds. marketingu w firmie deweloperskiej oraz pracował nad swoim własnym materiałem muzycznym.

Przełomem okazał się dla niego rok 2020, kiedy na rynku pojawiła się jego debiutancka płyta. "Picia" nagrał ją dzięki pomocy fanów, którzy wpłacali pieniądze na platformie crowdfundingowej. Na debiutanckim krążku Lato, zatytułowanym "Dust Bowl Desert - Night Fantasies", znalazło się 14 utworów. O projekcie jakiś czas temu opowiedział w "Dzień dobry TVN":

Kiedy odebrałem gotową płytę i usiadłem w domu, otoczony głośnikami, zamknąłem oczy i przesłuchałem jej od a do z, to poczułem satysfakcję. Poczułem też dumę, z całego projektu, z tego, że nie porzuciłem go w pół drogi. Tak, jestem z tego naprawdę zadowolony.

Piotr Lato aktywnie prowadzi swój Instagram, gdzie chwali się kolejnymi muzycznymi przedsięwzięciami. Zobaczcie w naszej galerii, jak się zmienił na przestrzeni lat.