Morsowanie to forma aktywności, którą uprawia się od jesieni do wczesnej wiosny. Polega na zanurzeniu się lub krótkotrwałej kąpieli w lodowatej wodzie. Z czasem można zauważyć coraz więcej zwolenników tego ekstremalnego wyczynu, a wszystko to za sprawą zdrowia. Morsowanie ma właściwości przeciwzapalne i poprawia krążenie. Jednak sport ten wymaga specjalnego przygotowania. Jakie gwiazdy więc decydują się na zanurzenie w lodowatej wodzie? Lista jest całkiem spora.

Zobacz wideo Joanna Moro morsuje w zaawansowanej ciąży. Wylała się na nią fala krytyki

Gwiazdy, które zaczęły morsować

Jedną z pierwszych znanych osób, która zdecydowała się na morsowanie, była Joanna Moro. Aktorka znana z serialu o Annie German zanurzała się w lodowatej wodzie nawet, jak była w zaawansowanej ciąży. Choć wtedy spotkało się to z ogromną krytyką, okazuje się, że morosowanie nie jest przeciwwskazaniem dla kobiet w ciąży.

Zażywałam zimnych kąpieli przez cała ciążę. Świetnie się czułam i moja córeczka też się bardzo dobrze dziś czuje. Wiele osób pamiętam bulwersował ten fakt, temat ten wzbudzał mnóstwo emocji, często z niewiedzy. Otóż ja i moja córeczka jesteśmy dowodem na to, że można i nie trzeba się bać morsowania w ciąży - mówiła aktorka.

Ta forma aktywności szybko stało się popularna i coraz więcej osób decydowało się na kąpiel w lodowatej wodzie. Kolejną aktorką była Marta Chodorowska znana z serialu "Ranczo".

Czuję się świetnie. Zero przeziębienia, uczucie jest takie, jakbym się nasłoneczniła na maksa, spędziła dzień na gorącej plaży. Czuję w sobie tego typu ciepło i energię. Jak po kąpieli słonecznej - napisała.

Swoich sił postanowiła także spróbować Edyta Herbuś.

Spodobało mi się to wyzwanie! I nic nie szkodzi, że moja zmarznięta dupka skurczyła się dziś do rozmiaru laskowego orzeszka... Serce mam nadal jak dzwon i temperament wystarczająco "dziewczyński", by nie ograniczać się w życiu do wygodnictwa - napisała na Instagramie.

Następną osobą jest finalista "Top Model" Jakob Kosel.

Do tego grona zalicza się także Karolina Ferenstein-Kraśko.

W ich ślady poszła także Monika Dryl.

Zrobiłam to. Mały krok dla ludzkości, wielki krok dla Dryl.

Długą listę zamyka na razie Sonia Bohosiewicz, ale coś nam mówi, że to nie koniec.