Miss Polski 2020. Już w niedzielę wielki finał. Zobaczcie wszystkie finalistki [ZDJĘCIA]

Takiego finału Miss Polski jeszcze nie było! Po raz pierwszy w historii tego konkursu wybory najpiękniejszej Polki odbędą się bez udziału publiczności i przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego. Co nie znaczy, że emocje będą mniejsze. Podczas wielkiej gali wystąpi Anna Wyszkoni, Paweł Tura, Paweł Domagała, Kortez, a także Monika Lewczuk. W jury zasiądą same kobiety: Ewa Wachowicz,Viola Piekut, Joanna Liszowska oraz Anna Wyszkoni.

Miss Polski 2020. Kandydatki

Przyjrzyjmy się wszystkim kandydatkom. Która z nich ma największą szansę, aby sięgnąć po koronę w tym roku?

1. NINA AMPULSKA, Ostrołęka

Mam 18 lat. Uczę się w liceum plastycznym. Moją pasją są sztuki plastyczne, a w szczególności rysunek, malarstwo i grafika artystyczna. W przyszłości chciałabym studiować na Akademii Sztuk Pięknych. Marzę o pracy związanej z tworzeniem artystycznym, wystawianiu swoich prac w galeriach oraz sprzedaży własnych prac.

Nina Ampulska Igor Drozdowski

2. KLAUDIA ANDRZEJEWSKA, Włocławek

Mam 19 lat. Studiuję Zarządzanie na kierunku: socjologia mediów i biznesu w Warszawie. Swoją przyszłość wiążę w głównej mierze z własnym biznesem. Niebawem chcę otworzyć swoją firmę związaną z modą. Moją pasją jest również motoryzacja.

Klaudia Andrzejewska Igor Drozdowski

3. NATALIA BALICKA, Poznań

Mam 21 lat. Studiuje medycynę na kierunku lekarskim. Bardzo chciałabym pomagać ludziom i opiekować się nimi. Poza tym interesuję się śpiewem oraz sportami ekstremalnymi takimi jak kitesurfing i snowboard. Od najmłodszych lat gram w tenisa ziemnego.

Natalia Balicka Igor Drozdowski

4. MARTA BYCZUK, Legionowo

Mam 27 lat. Od 7 lat pracuję jako stewardessa i z tym zawodem wiążę swoją przyszłość. Ukończyłam Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jestem ogromną fanką adrenaliny. Dzięki niej życie jest fascynujące, ciekawe i pełne emocji.

Marta Byczuk Igor Drozdowski

5. NATALIA CIEKAŃSKA, Zabrze

Mam 20 lat. Pracuję w centrum logistycznym oraz studiuję architekturę wnętrz, z czym wiążę swoją przyszłość. Interesuję się fotografią, która uwiecznia ulotne chwile. Nie lubię się nudzić, w związku z tym oprócz mnóstwa obowiązków lubię aktywnie spędzać swój wolny czas. Preferuję wszelkie formy aktywności fizycznej. Stawiam na rozwój osobisty, wychodzę z założenia, że nie należy w życiu stać w miejscu.

Natalia Ciekańska Igor Drozdowski

6. WIKTORIA CIOCHANOWSKA, Łomża

Mam 20 lat. Jestem studentka? pierwszego roku na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na kierunku lekarskim. Poza kwestiami zawodowymi, chciałabym być szczęśliwą żoną i wspaniała? mama?. Pragnę być silna?, niezależną kobieta? z zasadami. Moim największym dotychczasowym sukcesem jest rozpoczęcie studiów medycznych oraz zdobycie tytułu 2 Wicemiss Polski Nastolatek 2015, czemu zawdzięczam kontynuacje? przygody z konkursem.

Wiktoria Ciochanowska Igor Drozdowski

7. ANGELIKA DUSZCZYK, Warszawa

Mam 27 lat. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku dietetyka kliniczna. Interesuję się zdrowym odżywianiem. W przyszłości chciałabym zrobić kurs na trenera od przygotowania motorycznego do sportów takich jak piłka nożna, tenis bądź sztuki walki. Na co dzień pracuje w powietrzu, czyli jako stewardessa w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Od najmłodszych lat trenowałam tańce latynoamerykańskie, później swoje pasje rozwijałam sportowo w siatkówce, koszykówce i tenisie. Moją pasją są również szkice architektoniczne.

Angelika Duszczyk Igor Drozdowski

8. JULIA GRYCZAN, Gorzów Wielkopolski

Mam 23 lata. W marcu rozpoczynam studia na kierunku: kosmetologia, co jest również moją pasją. Aktualnie pracuję w firmie związanej z fotowoltaiką. W przyszłości chciałabym zostać kosmetologiem, a moim marzeniem jest prowadzić swój gabinet. W ramach hobby regularnie ćwiczę na siłowni.

Julia Gryczan Igor Drozdowski

9. JUSTYNA HABERKA, Olkusz

Mam 20 lat. Studiuję psychologię w biznesie na drugim roku studiów licencjackich. W przyszłości chciałabym posiadać własny gabinet, w którym spełniałabym swoje pasje poprzez pomaganie tym, którzy potrzebują wsparcia w obszarze biznesu. Moją największą pasją jest muzyka, a w szczególności wokal, którego uczę się już od najmłodszych lat.

Justyna Haberka Igor Drozdowski

10. ROKSANA JAGŁA, Chruszczobród

Mam 22 lata. Uczęszczam zaocznie na studia kosmetologiczne. W przyszłości planuję otworzyć własny salon kosmetologiczny, w którym będę rozwijać swoje pasje. Nie wyobrażam sobie również życia bez podróżowania oraz sportu. Chętnie udzielam się charytatywnie.

Roksana Jagła Igor Drozdowski

11. EWA JAKUBIEC, Słupice

Mam 23 lata. Jestem studentką pielęgniarstwa na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Równocześnie pracuję jako pielęgniarka w klinice medycyny estetycznej przy transplantacji włosów. W wolnych chwilach zajmuję się modelingiem, a w sezonie zimowym uwielbiam spędzać czas na stokach narciarskich.

Ewa Jakubiec Igor Drozdowski / B7U

12. ANNA-MARIA JAROMIN, Katowice

Mam 22 lata. Studiuję bezpieczeństwo wewnętrzne. Wybrałam specjalizację: psychokryminalistyka. Moją największą pasją jest jazda konna, którą trenuję od około 12 lat. W 2015 roku wygrałam Mistrzostwa Polski Amazonek w Damskim Siodle w ujeżdżeniu w kategorii mała runda. W przyszłości chciałbym połączyć moje studia oraz pasję i pracować w policji konnej, a moim największym marzeniem jest napisanie książki.

Anna Maria Jaromin Igor Drozdowski

13. ŻANETA KOTARBA, Gdów

Mam 22 lata. Interesuję się szeroko pojętym zdrowym stylem życia, co zaprowadziło mnie na studia o kierunku dietetyka. Na co dzień jestem uśmiechniętą i pełną energii mieszkanką Krakowa. W wolnych chwilach oddaję się podróżom motocyklowym i muzyce.

Żaneta Kotarba Igor Drozdowski

14. WIKTORIA KOZIK, Chełm

Mam 18 lat. Jestem w ostatniej klasie liceum, w której przygotowuję się do matury. Jestem tancerką z wieloma tytułami i wyróżnieniami na arenie ogólnopolskiej. Od niedawna jestem również instruktorem tańca. Po skończeniu szkoły chciałabym rozpocząć studia na moim wymarzonym kierunku, jakim jest audiofonologia i protetyka słuchu w Warszawie. Interesuje się również sportem, językiem i kulturą krajów anglojęzycznych, biologią oraz rozwój osobisty.

Wiktoria Kozik Igor Drozdowski

15. OLGA KRÓL, Turobin

Mam 19 lat i jestem tegoroczną maturzystką. W przyszłości chciałabym pracować jako prezenterka telewizyjna, łącząc to z pracą modelki. Interesuję się zdrowym stylem życia, makijażem, podróżami. Uwielbiam piec ciasta, czytać książki i spotykać się ze znajomymi. Chciałabym w przyszłości angażować się w działalność charytatywną na rzecz schronisk dla zwierząt. Jestem otwarta na nowe wyzwania!

Olga Król Igor Drozdowski

16. KLAUDIA MATCZAK, Szczecin

Mam 21 lat. Studiuję diagnostykę sportową. W przyszłości chciałabym pracować ze sportowcami. Pracuję również jako modelka. Moją największą pasją jest siatkówka, którą trenuję od 8 lat.

Klaudia Matczak Igor Drozdowski

17. MAŁGORZATA MOLIK, Choszczno

Mam 25 lat. Studiuję prawo. Moją największą pasją jest lotnictwo i tu się spełniam jako Starszy Agent ds. wyważania samolotów na warszawskim lotnisku Chopina. W przyszłości chciałabym piąć się po szczeblach kariery.

Małgorzata Molik Igor Drozdowski

18. SANDRA NAUM, Łącza

Mam 22 lata. Spełniłam swoje marzenie i aktualnie jestem studentką pierwszego roku Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, na specjalności aktorstwo i wokalistyka. Od najmłodszych lat dzięki mojej mamie, która zapisała mnie do szkoły muzycznej, mogłam rozwijać swoje umiejętności artystyczne. Wolny czas poświęcam grze na fortepianie, pieczeniu ciast, czytaniu książek , grze w szachy oraz działalnościom charytatywnym na rzecz fundacji i potrzebujących. Jestem uśmiechnięta, pełna pasji i ambicji oraz chęci do działania. Swoją przyszłość wiążę ze sceną, dawaniem ludziom radości, niesieniem pomocy, dążeniem do bycia dobrym człowiekiem.

Sandra Naum Igor Drozdowski

19. ANITA SAWICKA, Lidzbark Warmiński

Mam 21 lat. Jestem studentką 3 roku prawa oraz mam ogromną nadzieje, że uda mi się za kilka lat zdać aplikację adwokacką; i nie, nie uprawiam crossfitu ani nie jestem weganką! Bo to pierwsze pytania jakie słyszę, kiedy mówię co studiuję. Kocham cukiernictwo, niemiecką motoryzację i bardzo chciałabym nauczyć się driftować! Przez kilka lat uczęszczałam na zajęcia teatralne i udało nam się razem z dziewczynami zdobyć kilka nagród.

Anita Sawicka Igor Drozdowski

20. AGATA ŚRON, Wąsosz

Mam 19 lat. Studiuję kosmetologię. W przyszłości chciałabym pójść w kierunku kosmetologii leczniczej. Na co dzień pracuję jako opiekunka w żłobku. Uwielbiam dzieci, często udzielam się w akcjach charytatywnych wspomagających domy dziecka.

Agata Śron Igor Drozdowski

21. DOMINIKA WÓJCIK, Moszczenica

Mam 19 lat. Jestem tegoroczną maturzystką. Chcę studiować na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i w przyszłości rozpocząć pracę w służbach mundurowych. Od wielu lat jestem strażaczką, która uwielbia piec i gotować. To takie moje zabawy z ogniem. Na szczęście do tej pory jeszcze nic nie podpaliłam.

Dominika Wójcik Igor Drozdowski

22. LAURA WYCICHOWSKA, Ciosaniec

Mam 21 lat. Studiuję Bezpieczeństwo Narodowe. Aktualnie jestem na etapie pisania pracy licencjackiej. W przyszłości chciałabym pracować w służbach mundurowych. Zaciągnęłam się? do wojska jednak teraz wiem, że to nie dla mnie. Spróbuję swoich sił w policji. W wolnej chwili czytam kryminały.

Laura Wycichowska Igor Drozdowski

23. MARTYNA ZIMMER, Jeziory Wielkie

Mam 20 lat. Studiuję pedagogikę, specjalność edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Pracuję w przedszkolu i w przyszłości chciałabym otworzyć własne. Moją pasją, oprócz mojej pracy, jest sport oraz kino.

Martyna Zimmer Igor Drozdowski

