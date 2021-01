Aktorka przy okazji wbiła szpilę rządzącym. "Mam 81 lat i jeśli jest to za mało na to, żebym dostała zastrzyk, to ile powinnam ich mieć, żeby zostać zaszczepioną?" - pyta Krakowska.

7 Fot. Anna Krasko/Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl