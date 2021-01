Minął dokładnie rok od kiedy Meghan Markle i książę Harry zdecydowali się odejść z rodziny królewskiej i zaczęli prowadzić "zwykłe życie" w Stanach Zjednoczonych. Jak się okazuje upłynął także czas, kiedy Meghan mogła starać się o obywatelstwo brytyjskie - obecnie musiałaby ponownie rozpocząć ten minimum trzyletni proces. Portal "The Telegraph" podaje jednak, że była księżna na dobre porzuciła plany zostania Brytyjką.

Meghan Markle nie chce już brytyjskiego obywatelstwa

Pierwsza oficjalna informacja, że Meghan Markle zamierza ubiegać się o obywatelstwo brytyjskie została podana tuż po ślubie z księciem Harrym w 2018 roku.

Oficjalny proces starania się o obywatelstwo, o którym możemy przeczytać na stronie gov.uk zakłada, że osoba, która poślubiła Brytyjczyka, musi mieszkać w Wielkiej Brytanii przez kolejne trzy lata, zaś czas spędzony poza krajem ma ograniczyć się do w sumie 270 dni. Oznacza to, że Meghan musiałaby przebywać w Wielkiej Brytanii w sumie od listopada 2017 (wtedy przeprowadziła się na Wyspy) aż do listopada 2020 roku. Niestety, wyprowadzka do Stanów Zjednoczonych sprawiła, że nie spełniła już tego warunku. Jej pobyt po drugiej stronie oceanu automatycznie zdyskwalifikował ją w procesie i gdyby teraz zdecydowała, że jednak paszport brytyjski jest jej marzeniem, musiałaby rozpocząć całą procedurę od początku. Do tego dochodzi jednak jeszcze jedna rzecz.

Jak podaje "The Telegraph", okazuje się, że Meghan już nawet nie zamierza o to się starać, ponieważ nie zamierza w ogóle wracać na stałe do Wielkiej Brytanii:

Nie było powodu, aby ubiegać się o podwójne obywatelstwo księżnej, skoro nie planuje ona powrotu - powiedziało źródło.

Z kolei Harry chce dostać paszport amerykański. Jak podaje prasa, razem z Meghan są szczęśliwi w Stanach i to z tym krajem wiążą swoją przyszłość:

Pomimo wszystkiego, co działo się w tym roku, nie żałują swojej przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych - dodało źródło dla portalu People.