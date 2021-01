Barbara Kurdej-Szatan od kilkunastu dni relacjonuje na Instagramie wakacje na Zanzibarze. Mimo pandemii koronawirusa i coraz gorszej sytuacji na świecie aktorka z całą rodziną zdecydowała się na egzotyczny urlop. Na jednym ze zdjęć zapozowała z wózkiem konkretnej firmy na tle dzieci zamieszkałych na Zanzibarze. Basia nie zapomniała oznaczyć na fotce firmy produkującej wózki, marki odzieżowej, a także sieci hoteli. Sporo internautów zinterpretowało jej post jako reklamę, co nie do końca im się spodobało.

Oglądając te zdjęcia, mam niestety smutne odczucia.

Dzieci wykorzystywane do kolejnej reklamy - pisali pod postem internauci.

Barbara Kurdej-Szatan pozuje z wózkiem na tle dzieci z Zanzibaru

Aktorka szybko wyjaśniła, że nie jest to żadna reklama, a polskie media na siłę chcą zrobić z niej idiotkę. Nawiązała również do fali hejtu, jaka według niej miałaby być nakręcana przez portale show-biznesowe. Sama zainteresowana nie musiała długo czekać na pomocną dłoń od znajomych z branży.

Koroniewska, Wróblewska i Qczaj bronią Barbary Kurdej-Szatan

Koledzy i koleżanki z show-biznesu nie czekali zbyt długo. Szybko wstawili się za aktorką. Julia Wróblewska w swoim komentarzu zaznaczyła, że według niej Kurdej-Szatan nie zrobiła nic złego.

Nie przejmuj się, nic złego nie zrobiłaś, a ludzie nieznający pełnej sytuacji zawsze się przyczepią lub wyrwą coś z kontekstu - napisała Wróblewska.

Swoje trzy grosze dorzuciła również Joanna Koroniewska. Aktorka poleciła koleżance, aby ta udała się do sądu. Co ciekawe, przy okazji zacytowała Czesława Niemena.

KOCHANA, napiszę JEDNO - proces i wygrana to coś, co koi nerwy i studzi emocje. Niektórzy zarabiają na hejtach innych, INNI ZARABIAJĄ uczciwie na SWOJEJ pracy. Kocham. Przytulam. Pamiętaj - ludzi DOBREJ WOLI JEST WIĘCEJ - grzmiała Koroniewska.

Swoje poparcie dla aktorki wyraził również trener Qczaj. Zarzucił mediom oraz internautom, że ich krytyka jest niekonstruktywna i jest po prostu pełnym nienawiści bełkotem.

Przepiękne zdjęcie! Jeśli za każdym razem będziemy się zastanawiać, jak zostanie to zinterpretowane, to Instagram zniknie. Bo każdy dopisze sobie do tego swoją historię, ale chyba nie to jest najgorsze... przerażające jest to, jak niektórzy ludzie komunikują swoje niezadowolenie. Zero konstruktywnych słów, nienawistny bełkot... - dodał Qczaj.

Niestety gwiazdy wciąż nie są w stanie odróżnić krytyki od hejtu. Nie każdy negatywny komentarz jest nawoływaniem do nienawiści. Barbara Kurdej-Szatan według internautów postąpiła niefortunnie, zamieszczając ten konkretny post. Nie napisaliśmy, że aktorka jest zła i tym bardziej nie robiliśmy żadnej nagonki w jej kierunku. Opisujemy to, co widzimy, bo mamy do tego prawo. Zdjęcie z otagowanym wózkiem na tle dzieci z Zanzibaru wywołało mieszane uczucia, nie tylko wśród nas, ale także wśród internautów.

