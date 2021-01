27 grudnia ruszył ogólnopolski program szczepień, który zakłada, że w pierwszej kolejności preparat przyjmą pracownicy ochrony zdrowia. 31 grudnia Warszawski Uniwersytet Medyczny poinformował, że otrzymał od Agencji Rezerw Materiałowych 450 dodatkowych dawek szczepień, które niezależnie od puli przeznaczonej dla pacjentów, musiałyby zostać wykorzystane do końca roku. Wśród osób, które dostały zastrzyk "poza kolejnością", znaleźli się między innymi Krystyna Janda, Maria Seweryn, Magda Umer i Wiktor Zborowski. Fakt, że skorzystali z możliwości wcześniejszego przyjęcia szczepionki, wywołał ogromne kontrowersje.

REKLAMA

ZOBACZ TAKŻE: Lekarka WUM komentuje burzę wokół szczepień celebrytów. Padły mocne słowa. "Większość z nich uważa, że im się wszystko należy"

Zobacz wideo Minister zdrowia apeluje o odwołanie rektora WUM i wolontariat zaszczepionych poza kolejnością

Wiktor Zborowski: nie ma nic przeciwko pracy w szpitalu

Decyzja o szczepieniu poza kolejnością wywołała falę krytyki. Zofia Zborowska broniła ojca, mówiąc, że nie jest to "człowiek, który kłamie i robi coś za plecami". Teraz do sprawy (kolejny raz) odniósł się sam aktor. W rozmowie z Radiem Zet odpowiedział na stwierdzenie Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, który zasugerował, by osoby zaszczepione poza kolejnością udały się na wolontariat do szpitali, żeby odpracować szkody wyrządzone aferą. Wiktor Zborowski jest chętny, ma tylko jedną prośbę:

Zofia Zborowska o szczepieniu ojca: O to chodziło Kaczyńskiemu, to umiejętnie wrzucony temat

W razie czego wyrażę zgodę. Tylko chciałbym, żeby to nie było traktowane jako kara, bo to nie jest kara. Bo w całej tej awanturze moje intencje były czyste - powiedział Zborowski

Co więcej, aktor nie jest jedyną publiczną osobą, która zgodzi się na wolontariat. Jak sam stwierdził, jest w kontakcie z Krzysztofem Materną, który także podziela zdanie aktora i dołączy do wolontariatu.

Warto dodać, że zaledwie parę dni temu Wiktor Zborowski skończył 70 lat.