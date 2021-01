Związek Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego nie przetrwał próby czasu, choć nic nie wskazywało na to, że między nimi przestało się układać. Szczególnie, że ich relacja nie trwała długo. Aktorzy zaczęli randkować w lipcu, a tuż przed sylwestrem ogłosili rozstanie. Znajomi Antka zgodnie twierdzą, że to on podjął decyzję o zakończeniu relacji, ponieważ wciąż czuje coś do eksdziewczyny Kasi Dąbrowskiej, którą... zostawił dla Opozdy.

Joanna Opozda chwilę po rozstaniu udała się w egzotyczną podróż, którą zdawkowo relacjonuje na Instagramie. Aktorka jednak mimo wszystko może liczyć na wsparcie niedoszłej teściowej, która komentuje jej zdjęcia w sieci.

Joanna Opozda zachwyca sylwetką. Chce wzbudzić zazdrość w Antku?

W poniedziałek na instagramowym profilu Joasi pojawiło się magnetyzujące zdjęcie. Aktorka pozuje w stroju kąpielowym na tle rajskiego krajobrazu, eksponując przy tym swoje wdzięki. Podpis fotografii daje do myślenia:

Niemal wszystko będzie znów działać, gdy wyłączysz to i włączysz z powrotem. Także ty #reset - czytamy pod zdjęciem.

Post Opozdy skomentował między nimi Misiek Koterski, który cieszy się, że koleżanka po fachu wróciła "do żywych":

No i to mi się podoba, Dżoana wraca w wielkim stylu - napisał.

Zobaczcie zdjęcie. Myślicie, że Antek żałuje swojej decyzji?