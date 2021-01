Agnieszka Kaczorowska dodała zdjęcie w szerokiej koszuli, posypały się gratulacje. Tancerka odniosła się do plotek o ciąży

Agnieszka Kaczorowska w ostatnim czasie znacznie ograniczyła swoją aktywność w mediach społecznościowych, co szczególnie zaniepokoiło jej fanów. Aktorka wytłumaczyła jednak, iż jest to chwilowy przestój i wkrótce powróci do regularnego publikowania postów na Instagramie. Tak też się stało, a na profilu tancerki pojawiło się zdjęcie, które wywołało niemałe obruszenie wśród fanów. Agnieszka Kaczorowska zapozowała do niego w białej, obszernej koszuli.

Światłoczuła. Czy was też radują każde promyki słońca? - napisała aktorka.

Pod postem pojawiło się wiele pełnych entuzjazmu komentarzy. Internauci niemalże natychmiast zareagowali, gratulując aktorce... ciąży. Niektórzy fani w niewyprasowanej koszuli dopatrywali się kształtu ciążowego brzuszka.

Oj coś tam prześwituje przez koszulę, tak jakby powiększony brzuszek.

Gratulacje.

Chyba już można gratulować? - pisali internauci.

Agnieszka Kaczorowska nie wytrzymała i postanowiła odpowiedzieć na komentarz z gratulacjami od jednego z fanów. Przy okazji nie omieszkała się skomentować spekulacji dotyczących ciąży.

Czego? Słońca to chyba nie należy gratulować.

Po czym dodała:

Osobiście uważam, że gratulowanie ciąży komuś, kto nie powiedział, że w niej jest, jest nie na miejscu z wielu powodów. - napisała Agnieszka Kaczorowska.

Część internautów powtórowała aktorce, stwierdzając, że nie ma powodów, do tego by podejrzewać, że Agnieszka Kaczorowska wkrótce zostanie mamą.

Tyle się o tym mówi i uczula ludzi, którzy nie mają wyczucia, a ciągle takie pytania padają...-pisali niektórzy fani.

Plotki o rzekomej ciąży Agnieszki Kaczorowskiej krążą od dłuższego czasu, jednak sama aktorka skutecznie je dementuje.