Jennifer Aniston i Brad Pitt uciekli razem na małą wyspę i korzystają z rajskich wakacji? Tabloid nie ma wątpliwości

Jennifer Aniston i Brad Pitt na początku 2005 roku oficjalnie ogłosili, że się rozstają. Rozwód przebiegł szybko, orzeczono go dziesięć miesięcy później. Plotkowano wówczas, że przyczyną rozwodu jest romans Brada z Angeliną Jolie. Aktor początkowo zaprzeczał, jednak szybko wyszło na jaw, że kochankowie zakochali się w sobie na planie "Mr. & Mrs. Smith". Dziś, ponad 15 lat od tamtych wydarzeń, niektórzy mają nadzieję, że Aniston i Pitt znów są razem. Oboje podsycali te plotki rok temu, na gali SAG Awards.

To właśnie wówczas w mediach zaczęło pojawiać się coraz więcej plotek, że Jenn i Brad wrócili do siebie. Jakiś czas temu mówiło się nawet, że gwiazdor w Boże Narodzenie oświadczył się aktorce. Teraz amerykański tabloid "New Idea" przychodzi z kolejnymi rewelacjami na temat Pitta i Aniston. Kochankowie mają wspólnie wypoczywać na rajskich wakacjach.

Brad Pitt i Jennifer Aniston razem na wyspie?

Jakiś czas temu media obiegły zdjęcia z wakacyjnego wypadu Brada Pitta. Aktor, Michael Balzary z Red Hot Chili Peppers oraz żona muzyka zostali przyłapani na wakacjach w Turks i Caicos na Oceanie Atlantyckim. Panowie przyjaźnią się od dawana, doskonale bawili się więc na jachcie. Nurkowali i opalali się.

Teraz, jak twierdzi portal New Idea, dołączyła do nich Jennifer Aniston. Gwiazda "Przyjaciół" miała dotrzeć na wsypę prywatnym odrzutowcem. Informator tabloidu donosi, że kochankowie mają traktować te wspólne wakacje, jak "drugi miesiąc miodowy". Co więcej Brad jest bardzo szczęśliwy, że Jenn dołączyła do niego i akceptuje taką formę wypoczynku. Podobno Angelina Jolie "nigdy nie lubiła leniwych wypadów na plażę" - podaje portal. Co więcej Jolie nie przepadała też za gitarzystą Red Hot Chili Peppers i jego żoną. Aniston natomiast ma z nimi się świetnie dogadywać.

Wierzycie, że Pitt i Aniston znów są razem?