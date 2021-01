Joanna Brodzik nie należy do gwiazd, które lubią dzielić się z fanami swoją prywatnością. Aktorka jest obecna w mediach społecznościowych, ale nie publikuje zbyt wielu prywatnych zdjęć. Teraz z okazji urodzin, zdecydowała się na refleksyjny wpis, który opatrzyła kadrem z profesjonalnej sesji zdjęciowej.

Pielęgnuj marzenia. W nieznane wejdź. Odważną bądź. Za tajemnicą idź. Wszystkiego najpiękniejszego z okazji urodzin! - czytamy.

My natomiast, by celebrować urodziny aktorki, postanowiliśmy powspominać początki jej kariery. Nie każdy wie, ale Brodzik zadebiutowała w telewizji w spektaklu Teatru Telewizji "Przybysz z Narbony" w 1996 roku. Później pojawiła się w takich produkcjach jak: "Klan", "Ogniem i mieczem" czy "Graczykowie". Dużą popularność przyniosła jej rola w "Kasi i Tomku" oraz "Nigdy w życiu". Polacy pokochali ją również za rolę w "Magdzie M.". Ostatnio mogliśmy zobaczyć aktorkę w filmie "Synchronizacja".

Joanna Brodzik dziś mniej pojawia się na salonach, ale kilka lat temu była główną bywalczynią ścianek i chętnie pozowała do zdjęć na imprezach show-biznesowych. Na archiwalnych zdjęciach sprzed 17 lat widać, jak się zmieniła. To, co rzuca się w oczy, to metamorfozy jej fryzur. Brodzik nie bała się ostrych cięć, stawiała na śmiałe uczesania - cieszyła się z krótkich brązowych włosów, jak i długich blond loków. Miała grzywkę, stawiała na ciepłe, ale też i chłodne odcienie farb.

Dziś pozostaje wierna ciepłemu blondowi, w którym prezentuje się doskonale. Widać też, że gwiazda stawa na naturalność, w przeciwieństwie do wielu koleżanek z branży nie nadużywa medycyny estetycznej. Taki wizerunek bardzo jej służy. W galerii znajdziecie wszystkie metamorfozy aktorki.