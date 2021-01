Serial "Seks w wielkim mieście" był emitowany w latach 1998-2004. Po sukcesie produkcji powstały także dwa filmy będące kontynuacją losów bohaterek: "Seks w wielkim mieście" oraz "Seks w wielkim mieście 2". Już od wielu lat zastanawiano się, czy ukochany serial widzów wróci na antenę. Najwięksi fani w końcu się doczekali, bo już niedługo rozpoczną się zdjęcia do nowego sezonu. A jak zmieniły się bohaterki grające w tej wyjątkowej produkcji?

REKLAMA

"Seks w wielkim mieście" wraca na ekrany. Sprawdziliśmy, jak bohaterki zmieniły się przez 17 lat

Główna bohaterka amerykańskiej produkcji, Sarah Jessica Parker, potwierdziła na swoim Instagramie, że serial wraca na ekrany. Krótki zwiastun "And Just Like That" pokazuje ujęcia zatłoczonego Nowego Jorku. Zdjęcia mają ruszyć późną wiosną, a HBO Max zapowiedziało dziesięć odcinków produkcji.

Jesteście ciekawi, jak zmieniły się bohaterki "Seksu w wielkim mieście"? Sprawdziliśmy to!

Ewa Bilan-Stoch odpowiedziała na krytykę swojej kreacji z Gali Mistrzów Sportu

Sarah Jessica Parker - Carrie Bradshaw

SJP grała główną rolę Carrie Bradshaw, felietonistki "New York Star", która pisała teksty na podstawie swoich szalonych randek. Carrie kochała modę ponad wszystko i całą wypłatę potrafiła wydać na buty Manolo Blahnika, Christiana Louboutina czy Jimmy’ego Choo. Fikcyjna bohaterka stała się ikoną stylu, a tym samym sama Sarah Jessica Parker doceniła pasję postaci, w którą się wcielała.

Parker w dalszym ciągu nosi długie i lekko falowane włosy, a w swoich codziennych stylizacjach podkreśla zamiłowanie do ekskluzywnej mody.

Sarah Jessica Parker EastNews

Królowa Elżbieta II zaprosiła Meghan i Harry'ego na swoje 95. urodziny

Cynthia Nixon - Miranda Hobbes

Cynthia w serialu "Seks w wielkim mieście" wcielała się w pewną siebie prawniczkę. Dla aktorki sprawy społeczne zawsze były bardzo ważne, dlatego w 2018 roku wystartowała w wyborach na gubernatora stanu Nowy Jork.

Aktorka zrezygnowała z rudych włosów, na rzecz swojego naturalnego koloru. Nixon stawia na naturalność oraz proste i wygodne stylizacje.

Cynthia Nixon EastNews, instagram/cynthiaenixon

Zobacz wideo Dlaczego tureckie seriale są tak popularne w Polsce?

Kim Cattrall - Samantha Jones

Samantha była bardzo jaskrawą postacią w serialu - odważna, wyzwolona, czerpała z życia pełnymi garściami. Niestety, to właśnie jej zabraknie w nowym sezonie. Kilka lat temu wyszło na jaw, że Cattrall od bardzo dawna nie jest w stanie dogadać się z resztą zespołu. Póki co nie wiadomo, jak tę kwestię rozwiążą scenarzyści.

Kim niewiele się zmieniła i wciąż zachwyca urodą. Upodobała sobie również zabiegi medycyny estetycznej.

Kim Cattrall EastNews, instagram/kimcattrall/

Kristin Davis - Charlotte York

Kristin wcielała się w uroczą Charlotte, która przez wszystkie sezony szukała idealnego męża. Finalnie zakochała się w swoim adwokacie rozwodowym i specjalnie dla niego przeszła na judaizm.

Davis angażuje się w sprawy społeczne i w los zagrożonych gatunków zwierząt. Z wyglądu cały czas przypomina Charlotte, która zachwycała wszystkich swoją naturalną urodą.

Kristin Davis EastNews, instagram/iamkristindavis

Będziecie oglądać kontynuacje serialu?