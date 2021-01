Agata Rubik jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie chętnie publikuje zdjęcia, na których pozuje z mężem i dziećmi. Należy też do grona gwiazd, które nie ukrywają twarzy pociech. Nie dziwi więc fakt, że na jej mediach społecznościowych pojawiają się fotografie pozostałych członków rodziny. Tym razem modelka pochwaliła się zdjęciami taty z okazji jego urodzin.

REKLAMA

Zobacz wideo Agata Rubik pojechała na zakupy i została okropnie potraktowana

Agata Rubik skończyła 34 lata. Na urodzinową imprezę zaprosiła Zosię Zborowską i jej męża

Agata Rubik z tatą

Agata Rubik złożyła tacie urodzinowe życzenia na Instagramie. Nie zdradziła jednak przy tym, ile wiosen przeżył solenizant.

Sto lat tato! Oby to, co najlepsze było wciąż przed Tobą - napisała.

To jednak nie wszystko, bo obok wspólnej fotografii, na której pozuje z solenizantem, znalazła się też druga, na której mężczyzna jest dużo młodszy. To właśnie dzięki temu kadrowi widać, po kim Agata Rubik odziedziczyła urodę.

Agata i Piotr Rubikowie śpiewają: Matoły otwórzcie szkoły. Fani są wściekli

Fani komentują i dopatrują się podobieństwa do znanego aktora

Pod zdjęciami szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci nie tylko składali solenizantowi życzenia, ale skupiali się także na jego urodzie. Kilka osób twierdziło, że mężczyzna jest podobny do znanego amerykańskiego aktora - Nicolasa Cage'a.

Myślałam, że to Nicolas Cage.

Podobny do Cage'a.

Pojawiło się też sporo komplementów:

Przystojny ten tata.

Wow! W pierwszej chwili pomyślałam, że to Twój brat - pisali.

I faktycznie, tata Agaty Rubik wygląda naprawę młodo. Czy jest podobny do aktora "Skarbu narodów"? Oceńcie sami. My oczywiście dołączamy się do życzeń.

ZOBACZ TEŻ: Doda zamieściła zdjęcie z rodzicami. Ojciec zaskakuje świetną formą. Internauci chwalą: Tata jakie ma muskuły!