"The Voice Senior". Fani bronią Andrzeja Piasecznego i zapowiadają bojkot TVP: Bez niego to nie to samo

Andrzej Piaseczny 6 stycznia skończył 50 lat. Z tej okazji wyprawił przyjęcie dla bliskich znajomych, z którymi świętował okrągłą rocznicę narodzin. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Majka Jeżowska i Nergal, którego InstaStories z imprezy wywołało nie lada burzę w sieci. Wszystko z powodu wulgarnych okrzyków zasłyszanych w tle. Piaseczny skandował między innymi "Je*ać PiS i Konfederację".

Telewizja Polska wydała oświadczenie w związku z nagraniami z udziałem Andrzeja Piasecznego, gwiazdy "The Voice Senior" i całej stacji. TVP podkreśla, że "nie akceptuje wulgarnych i gorszących zachowań", a "zachowania artysty promujące postawy szkodliwe i społecznie nieakceptowalne mają wpływ na decyzje Telewizji Polskiej co do angażowania takich osób do kolejnych produkcji w przyszłości".

To ostatni sezon Andrzeja Piasecznego w "The Voice Senior"? Fani apelują do TVP

Fani Andrzeja Piasecznego i programu "The Voice Senior" na wieść o tym, że może to być ostatni sezon show, w którym "Piasek" wystąpił w roli trenera, masowo zaczęli wyrażać swoje niezadowolenie z tej decyzji w mediach społecznościowych. Facebookowy fanpage programu "The Voice Senior" przepełniony jest komentarzami dotyczącymi Andrzeja Piasecznego i prośbami, by TVP nie rezygnowało ze współpracy z nim. Niektórzy zapowiadają nawet bojkot Telewizji Polskiej, jeśli Piaseczny zostanie usunięty z programu:

Bez Andrzeja to szkoda czasu antenowego, kto to będzie wtedy oglądał...

Andrzej jest całym mózgiem w tej czwórce

Andrzej najlepszy! Widać, ze uczestniczy cenią jego profesjonalizm

Odejdzie Piasek, odejdę ja od telewizora, Andrzeju życzę szczęścia.

Najlepszy juror, tylko dla Piaska ogląda się ten program, z chwilą usunięcia go z tego programu ja na pewno już nie będę oglądała... - czytamy.

Myślicie, że fani uratują "Piaska" przed utratą fotela jurora?