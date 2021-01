Julia Wieniawa prezentuje swoje łóżko. Sypialnia robi wrażenie! A cena? Tanie nie jest, ale do najdroższych nie należy

Julia Wieniawa ma smykałkę do biznesu. Od paru lat radzi sobie świetnie - grywa w filmach, serialach, nagrywa własne piosenki. W czasie pandemii wielu artystów straciło źródła utrzymania. Ale u Julii nie ma momentu przerwy - nie dość, że wystąpiła w hitowych filmach jak "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" i podbiła talentem "Taniec z Gwiazdami", to jeszcze wprowadziła na rynek dwie nowe marki. Nic dziwnego, że przyszedł czas na zmianę lokum na bardziej prestiżowe.

Jak wygląda nowa sypialnia Julii Wieniawy?

Julia zdecydowała się na urokliwy i elegancki warszawski Żoliborz. Wybrała nowe osiedle, na którym to zakupiła dwupoziomowy apartament za dwa miliony złotych. Sąsiadem gwiazdy jest Marcin Tyszka, który odwiedzał już Wieniawę i mógł podziwiać jej wysadzany roślinami taras w stylu Bali.

My mogliśmy zobaczyć kuchnię Julii, gdzie uwagę zwraca złoty okap, a także garderobę, w której dziesiątki butów przyspieszą bicie serca każdej fashionistki. Przyszedł czas na najważniejsze miejsce w każdym domu, sypialnię.

Aktorka zaprezentowała na InstaStory zdjęcia łóżka i aranżacji wnętrza. Co prawda nie powiedziała wprost, że to jej pokój, ale domyślamy się, że przynajmniej zdecydowała się na taki styl. Łóżko, które wybrała gwiazda kosztuje w zależności od rozmiaru od 3 299 zł do 3 899 zł. Sporo, ale w końcu to mebel na lata, a wiemy dobrze, że gwiazdy potrafią się decydować i na dziesięć razy droższe meble.

Łóżko Julii Wieniawy Instagram.com/JuliaWieniawa

Model ma welurowe obicie i części wykonane z drewna bukowego. Myślicie, że Julii będzie się na nim dobrze spało?