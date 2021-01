Robert Lewandowski ma za sobą pracowity rok, a jego osiągnięcia sportowe w minionych miesiącach są bardzo imponujące. Piłkarz został doceniony na arenie międzynarodowej, a niedawno jego wizerunek pojawił się na najwyższym budynku świata w Dubaju. To właśnie podczas uroczystości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich "Lewy" zasiadł obok Cristiano Ronaldo w białym smokingu, który specjalnie dla nas skomentowała Irena Kamińska-Radomska z programu "Projekt Lady". Tym razem Robert zawitał na Galę Mistrzów Sportu, która transmitowana jest przez telewizję Polsat. Uwagę fotoreporterów przyciągała jednak kreacja jego żony Anny. Trenerka wybrała na tę okazję suknię od Dolce & Gabbana.

Zdjęcie Roberta Lewandowskiego na najwyższej wieży w Dubaju! Anna jest dumna

Anna Lewandowska na Gali Mistrzów Sportu

Jeszcze kilkadziesiąt minut temu Anna Lewandowska relacjonowała na swoim InstaStories przygotowania do Gali Mistrzów Sportu. Do sieci wrzuciła filmik, na którym widać, jak sztab profesjonalistów pracuje nad jej wizerunkiem. Trenerka skorzystała z okazji i podczas robienia makijażu namawiała fanów, by trzymali kciuki za jej męża, który bierze udział w plebiscycie "Przeglądu Sportowego".

A my właśnie przygotowujemy się na plebiscyt Przeglądu Sportowego. Transmisja będzie o godzinie 20 w Polsacie, także trzymajcie kciuki za "Lewego". Kończymy przygotowania z moim teamem - skwitowała, pokazując ozdobioną pierścionkami dłoń.

Anna i Robert Lewandowscy Newspix

Anna Lewandowska AKPA

Lewandowska na gali transmitowanej przez stację Polsat pojawiła się w drapowanej sukni od Dolce & Gabbana, co sama zasugerowała na Instagramie, oznaczając ten ekskluzywny dom mody w swojej relacji. Marka słynie z naprawdę drogich kreacji - ceny niektórych są sześciocyfrowe. Ta, którą wybrała Anna, należy do tańszych - w sieci można ją kupić za 1450 euro, czyli około 6650 zł.

Myślicie, że butelkowa zieleń dobrze komponuje się z delikatnym materiałem sukni?