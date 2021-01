Ewa Wachowicz zaistniała w show-biznesie dzięki wygranym w konkursach piękności. Początki lat 90. ewidentnie należały do niej. Młodziutka studentka wzięła wówczas udział w eliminacjach do wyborów Miss Małopolski. Pierwsze miejsce w zestawieniu pozwoliło jej na to, by powalczyć o tytuł Miss Polonia, który zdobyła w 1992 roku. Ewa poszła o krok dalej i spróbowała swoich sił w międzynarodowej rywalizacji. Korona World Miss University oraz czwarte miejsce w wyborach Miss World przyniosły jej ogromną sławę. Kontynuacja kariery medialnej była czystą formalnością. Po niemal trzydziestu latach od tych wydarzeń Wachowicz pokazuje fanom archiwalne zdjęcia, na których uwieczniła momenty koronacji.

Ewa Wachowicz znów wspomina wybory Miss World

Ewa Wachowicz podczas wyborów miss

Na instagramowym profilu Ewy Wachowicz pojawiło się zestawienie trzech zdjęć. Wszystkie fotografie łączy ten sam motyw - zostały wykonane na początku lat 90. podczas wyborów miss. Trzy różne korony na głowie gwiazdy świadczą o wygranej w trzech konkursach piękności. Ewa z sentymentem sięgnęła pamięcią do tych chwil.

Wspomnienia z koronacji na Miss Małopolski, Miss Polonia i Miss WORLD University... Tak to się zaczęło... - czytamy w jej wpisie.

Wachowicz zdradziła, że pretekstem do podzielenia się z internautami zdjęciami sprzed trzydziestu lat jest odcinek programu "Kulisy Sławy", którego została bohaterką.

Fani byłej miss nie przeszli obojętnie obok opublikowanych przez nią fotografii. Widać, że wierni sympatycy Ewy towarzyszą jej od trzech dekad.

Pamiętam! Wybory Miss były w tamtym czasie tak wielkim wydarzeniem, że miliony ludzi z zapartym tchem siedziało przed telewizorem.

Pamiętam, jakie to były emocje! Pamiętam, że zdeklasowała Pani konkurentki urodą, przepięknymi włosami, uśmiechem, ale przede wszystkim inteligencją i erudycją!

Ewa nadal prężnie działa w mediach, choć zmieniła nieco swoje zainteresowania. Teraz częściej możemy podziwiać jej talent kulinarny niż samą urodę.