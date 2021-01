Kate Middleton obchodzi 39. urodziny. Jak radzi sobie w roli księżnej? Ma na swoim koncie kilka wizerunkowych wpadek

Kate Middleton obchodzi 9 stycznia urodziny. 39-latka cieszy się ogólną sympatią Brytyjczyków, którzy bardzo często porównują ją do "królowej ludzki serc" - Diany. O wizerunek żony księcia Williama dba sztab profesjonalistów, a każde jej oficjalne wyjście jest wcześniej szczegółowo konsultowane. Pomimo starań księżnej zdarzają jej się czasem wpadki, które z wyrozumiałością wybaczamy, ponieważ brak perfekcji jest rzeczą ludzką. Przypominamy kilka drobnych gaf solenizantki.

Wizerunkowe wpadki księżnej Kate

Znawcy mody uznają Middleton za ikonę stylu, choć niektóre jej kreacje doczekały się słów krytyki. Księżnej Cambridge zarzuca się nieodpowiedni dobór stroju do wieku. Prościej mówiąc, żona księcia Williama lubi się postarzać, zakładając czasami zbyt poważne garsonki. Wrogiem Kate na państwowych i medialnych wydarzeniach jest również wiatr oraz za lekki materiał ubrań, który potrafi płatać figle. Niewinny podmuch wielokrotnie sprawił, że Middleton znalazła się w niekomfortowej sytuacji i musiała kurczowo trzymać kreację, by nie odsłonić za dużo ciała.

Księżna Kate w Nowej Zelandii East News

Drobna nieuwaga może przerodzić się w sporych rozmiarów wpadkę. Kate zaliczyła taką podczas uroczystości z okazji dnia świętego Patryka w 2013 roku, kiedy obcas jej buta utknął w kratce ściekowej. Próby wyciągnięcia niesfornego obuwia z potrzasku zostały chętnie uwiecznione przez fotoreporterów.

Największą gafę Middleton miała popełnić jednak w dniu swojego ślubu. Specjalista od protokołu królewskiego William Henson w jednym z dokumentów Netfliksa wyznał, że panna młoda nie zastosowała się do bardzo ważnej zasady obowiązującej podczas takiego typu uroczystości. Gdy jako ostatnia wchodziła do świątyni, powinna w drodze do ołtarza ukłonić się królowej Elżbiecie II, co uczyniła dopiero po zaślubinach.

Pandemia sprawiła, że Brytyjczycy surowo patrzą na wszelkie działania rodziny królewskiej, a punktem zapalnym internetowej dyskusji stał się niewinny gest pary książęcej, która wybrała się do lokalnej piekarni w Londynie, aby pomóc w przygotowaniu wypieków.

Bez rękawiczek, bez ochrony włosów? Fajnie, że to robią, ale należy przestrzegać podstawowych zasad higieny przy obchodzeniu się z żywnością - pisali na Twitterze zbulwersowani użytkownicy mediów społecznościowych.

W dobie Internetu i wirtualnych wywiadów księżna niechcący podzieliła się także mało istotną, lecz dość zabawną informacją. Podczas sesji Q&A na żywo w ramach projektu Place2Be Middleton pokazała ekran swojego telefonu, przypadkowo ujawniając, z jakich emoji najczęściej korzysta w rozmowie na czacie. Buźka z wymiocinami mocno zaskoczyła fanów ikony stylu.

Ulubione emoji księżnej Kate screen Youtube

Na szczęście wpadki Kate są na tyle drobne i nieszkodliwe, że nie wpływają na jej ogólny wizerunek i pozytywny odbiór w mediach.