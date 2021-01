Zofia Zborowska jest aktywna w mediach społecznościowych, w których to regularnie relacjonuje swoją pracę na planach filmowych, a także kulisy życia prywatnego. Na jej profilu nie brakuje wspólnych fotek z rodzicami, siostrą, mężem, czy też z ukochanym psem. Kilka tygodni temu aktorka zdecydowała się zrezygnować z blondu. Wybrała się do fryzjera i zmieniła się w brunetkę, czym oczywiście również pochwaliła się w sieci. Metamorfoza Zofii Zborowskiej była szeroko komentowana przez internautów. Jak się okazuje, to dopiero początek zmian. Najnowsze zdjęcie na jej Instagramie podpowiada nam, jaki jest cel metamorfozy.

Zofia Zborowska nie jest już blondynką

Zofia Zborowska w naturalnym kolorze włosów i grzywce

Zofia Zborowska w najnowszym poście na Instagramie pochwaliła się starym zdjęciem, na którym możemy zobaczyć jej naturalny kolor włosów, a także grzywkę. Aktorka zapewnia, że planuje na stałe wrócić do naturalnego koloru.

A oto mój naturalny kolor włosów, do którego powoli zmierzam. P.S. Spokojnie, do grzywki raczej nigdy nie wrócę - czytamy pod postem aktorki.

Niestety aktorka nie planuje powrócić do grzywki, nad czym mocno ubolewają jej obserwatorzy, o czym tłumnie dają znać w komentarzach.

Grzywka rewelacyjna. Wróć do tej fryzury!

Ależ Ty mnie się podobasz w tych włosach. Nawet z grzywką!

Bardzo podobała mi się Pani w grzywce. Może jednak to nie zły pomysł, aby do niej wrócić?

Lepiej niż w blondzie. No i ta grzywka też super - piszą w komentarzach.

A wam, w którym wydaniu Zofia Zborowska podoba się bardziej? Z grzywką, czy bez?