Jennifer Lopez uwielbia chwalić się w sieci swoją idealną sylwetką, którą zawdzięcza regularnym ćwiczeniom i zbilansowanej diecie. Wokalistka niedawno przyznała, że nigdy nie robiła botoksu, a sekretem jej gładkiej skóry jest oliwa z oliwek. Wiele kontrowersji wzbudziła okładka jej singla "In The Morning, który pojawił się na rynku w grudniu ubiegłego roku. 51-letnia piosenkarka na zdjęciu pozuje całkiem nago, a biust zakrywa rękoma. Nie wszyscy fani docenili artystyczną fotografię wykonaną przez duet Mert and Marcus, a niektórzy zarzucili Lopez, że, podobnie jak Kim Kardashian, próbuje zwrócić na siebie uwagę kontrowersją.

Mimo mieszanych reakcji fanów, Jennifer Lopez nie przestaje wstawiać na Instagram zdjęć, które prezentują jej idealne ciało. Niedawno pochwaliła się fotografią w skąpym bikini, a odważne zdjęcie wywołało zachwyt wśród internautów.

Wiele mówi się o tym, że social media przekłamują rzeczywistość. Na instagramowych profilach pojawiają się wyretuszowane zdjęcia modelek i modeli, a ich poprawione w programie graficznym sylwetki wprawiają internautów w kompleksy. Teraz mamy okazję się przekonać, na ile Jennifer Lopez gra z fanami w otwarte karty.

Paparazzo przyłapał piosenkarkę na plaży w Turks i Caicos, gdzie po sesji medytacyjnej oddała się wodnym zabawom. Lopez spróbowała swoich sił w paddleboardzie, moczyła nogi w wodzie i robiła sobie selfie. Wokalistka miała na sobie jednoczęściowy czarny strój kąpielowy, a włosy związała w kitkę.

Jennifer Lopez na plaży +MiamiPIXX / BACKGRID / Backgrid USA / Forum / +MiamiPIXX / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Jennifer Lopez na plaży +MiamiPIXX / BACKGRID / Backgrid USA / Forum / +MiamiPIXX / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

Zobaczcie, jak wypoczywała na rajskiej plaży. Myślicie, że naładowała baterie?